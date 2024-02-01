桐島聰癌逝｜逃亡生活曝光：酒吧常客　想與比他小廿歲女子結婚

桐島聰是極端主義組織「東亞反日武裝戰線」成員，在日本被通緝49年，1月25日自首、26日被捕，29日死於癌症。他是70年代發生的一系列企業爆炸案的通緝犯，數十年來化名內田洋（ウチダヒロシ，音譯）藏身神奈川縣。



不少曾往日本旅遊的港人，相信也曾在街頭或公路服務站見過通緝他的海報。然而隨着時間過去，能將他緝捕歸案的機會似乎愈來愈渺茫。

他逃亡時間長約49年，日媒指他是迄今在逃時間最長的日本通緝犯。

豈料有人在1月25日突然自稱是桐島聰。

極端主義「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰在日本被通緝49年，他是70年代發生的一系列企業爆炸案的通緝犯。他2024年1月26日落網，原來他化名ウチダヒロシ在一間公司工作多年，老闆和同事都不知他真實身份。（日本警視廳網站）

《讀賣新聞》28日稱，一名男性長者年初因癌症惡化，入住神奈川縣鎌倉市一醫院。他當時沒出示健康保險卡，並自稱「內田」。他25日主動向醫護人員說明，自己真實身份是「桐島聰」。

他患末期胃癌，希望能以本名走完人生最後一程。院方隨即向神奈川縣警方報告，縣警署之後聯絡警視廳公安部。部門當天派員往醫院調查。

在東躲西藏的數十年間，男子用假名在神奈川縣藤澤市一間土木工程公司工作，並在工作地點附近的一棟舊兩層木屋獨居，而且有一名女伴。

化名在公司工作 老闆同事都不知他真實身份（點圖了解更多）：

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在同業與舊同學眼中溫柔的桐島，逃亡期間生活如常，與同事和街坊相處和諧。集英社オンライン1月29日稱，記者訪問「內田」幾乎每週都光顧的酒吧的老闆，兩人感情很不錯，老闆和其他常客暱稱他「阿內」（うーやん）。

朝日電視台31日引述那間酒吧一名職員說，「內田」是酒吧常客，他猶如吉祥物般深受其他顧客歡迎。他會在現場跳舞，也會彈結他。

老闆稱「內田」曾與一名比他年輕20歲的女子約會。老闆說「內田」當時對她動了結婚的念頭：「我應該告訴你我想結婚嗎？」

有網民討論，他是通緝犯，一旦登記結婚便會身份敗露，但如女伴是以女友、普通法上妻子的身份待在他身邊，那就不足為奇了。

老闆稱，「內田」在店內也與他人自由交流，一點都不像是擔心自己會被拘捕的人。

日本警方自1975年起一直通緝桐島聰（警察廳圖）

他說，「內田」在這間位於在藤澤市的酒吧出入25年，自稱來自岡山，到神奈川之前是住在東京。

身為「東亞反日武裝戰線」成員的桐島，1975年4月在東京銀座的韓國產業經濟研究所引爆土製炸彈，因此遭日本警方通緝。

他逃跑前不久，是在東京新宿歌舞伎町一間受歡迎的餐廳打工。案發後，他1975年5月20日在澀谷區的一家銀行提取現金，1975年5月31日向身在廣島縣的父母家打電話，告訴父親自己在岡山與一名女子在一起。

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