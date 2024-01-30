桐島聰癌末自首3天後孤獨離世　家屬拒領遺體　滿腔懣怨不欲再見

日本男子桐島聰涉及1970年代的連環爆炸案，遭日本警方通緝49年。



他本月在路上昏倒住院後主動透露身份，並於29日因胃癌病逝，享壽70歲。

如今傳出他的家屬拒領遺體，還在受訪時透露複雜心境，稱看到桐島的通緝海報就感到不快。

化名在公司工作 老闆同事都不知他真實身份（點圖了解更多）：

+ 2

綜合日媒報道，桐島聰是「東亞反日武裝戰線」成員，1975年4月在東京銀座的韓國產業經濟研究所引爆手製炸彈，遭日本警方通緝。

搜查關係人士透露，1名自稱桐島聰的男子25日主動透露身份，稱想用本名走完人生最後一程。

該男子罹患胃癌末期，過去數十年來都在藤澤市的土木工程公司工作，1月中旬以假名「內田洋」在神奈川縣鎌倉市醫院住院接受治療，於29日病逝。

【延伸閱讀】日本變態男洗腦 強迫妻子一家互殺 幫忙棄屍還討好兇手（點圖放大瀏覽）：

+ 54

桐島聰過去不曾遭到逮捕，他的指紋與DNA資料沒有登錄在警方的資料庫中。

由於男子的身高與身體特徵皆與桐島相同，警方目前正在將他的DNA，與多名桐島的親屬進行比對。

搜查關係人士透露，桐島的家屬拒絕領回男子遺體。

【延伸閱讀】日本恐怖奇案｜他們喝下「防疫人員」給的藥 瞬間銀行屍橫遍野（點擊預覽內容）▼▼▼

+ 12

其中一名親屬29日透露複雜心境，稱每次看到通緝海報都感到不愉快，過去也多次被他人問起與桐島的關係。

該親屬語氣強硬地說「既然都逃亡了50年，他就該用假名到最後」，似乎對男子死前暴露身份一事感到不滿。

延伸閱讀：

隔壁房活春宮！準新郎婚前48小時「激戰岳母」 她被瞞2年崩潰

【本文獲「TVBS」授權轉載。】