桐島聰癌逝｜頭號通緝犯真面目：行家同學按讚　調查員遺憾扼腕

桐島聰是極端主義組織「東亞反日武裝戰線」成員，在日本被通緝49年，1月25日自首、26日被捕，29日死於癌症。他是70年代發生的一系列企業爆炸案的通緝犯，數十年來化名內田洋（ウチダヒロシ，音譯）在神奈川縣生活。在他死前，一些前同事與舊同學接受日媒訪問，談及他們眼中的內田洋或桐島聰。



不少曾往日本旅遊的港人，相信也曾在街頭或公路服務站見過通緝他的海報。然而隨着時間過去，能將他緝捕歸案的機會似乎愈來愈渺茫。

他逃亡時間長約49年，日媒指他是迄今在逃時間最長的日本通緝犯。

豈料有人在1月25日突然自稱是桐島聰。

極端主義「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰在日本被通緝49年，他是70年代發生的一系列企業爆炸案的通緝犯。他2024年1月26日落網，原來他化名ウチダヒロシ在一間公司工作多年，老闆和同事都不知他真實身份。（日本警視廳網站）

同事：他會開玩笑 說話溫柔

《讀賣新聞》28日稱，一名男性長者年初因癌症惡化，入住神奈川縣鎌倉市一醫院。他當時沒出示健康保險卡，並自稱內田。他25日主動向醫護人員說明，自己真實身份是「桐島聰」。

這名長者稱，他患末期胃癌，希望能以本名走完人生最後一程。院方隨即向神奈川警方報告，縣警署之後聯絡警視廳公安部。部門當天派員往醫院調查。

自稱是桐島聰的長者供稱，他住院前曾用假名在神奈川縣藤澤市一間土木工程公司工作，警方之後前往公司調查，才發現男子已該處工作數十年。他在公司也使用「內田」這個假名，老闆與同事都不知道竟有一名重犯藏身於此。

公司位於藤澤市南部的一個安靜的住宅區。而他則獨自住在工作地點附近的一棟舊兩層木屋居住。

《朝日新聞》引述神奈川縣一間土木工程相關公司的負責人說，自己與「內田」效力的公司有業務關係，每年多次請他來到現場。負責人稱，「內田」會和同事們開玩笑，相處得很好，大家會稱他「小內」。

負責人稱，未見過他開車或使用重型機械，他還說「內田」雖然不太交談，但「語氣溫柔」。

極端主義「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰在日本被通緝49年，他是70年代發生的一系列企業爆炸案的通緝犯。他2024年1月26日落網，原來他化名ウチダヒロシ在一間公司工作數十年，老闆和同事都不知他真實身份。（左圖是警視廳網站圖片，右圖是日本車站張貼一批日本通緝犯與懸紅資訊的海報）

同學眼中的他

《每日新聞》及《朝日新聞》稱，桐島聰出身自廣島縣，高中畢業後到東京，曾就讀明治學院大學。他隸屬於「東亞反日武裝戰線」的戰鬥小組「蠍子」。

他年輕時就讀廣島縣尾道市一所高中。他的同班同學對於桐島聰的印象是「認真且普通的青年」。

一名同班女同學稱，雖然當時高中生也參加了威和罷課，但桐島似乎未隸屬於這類團體。女同學稱，「桐島聰讓人感覺溫柔，因此聽聞他被通緝時，我真的很驚訝。」

日本警方自1975年起一直通緝桐島聰（警察廳圖）

逝者已矣 真相永遠成謎

調查相關人士透露，他對醫院人員說：「我是最後一個了，將我拘捕吧」。醫院聽到他這麼說，隨之告訴警方有關消息。

公安部認為，根據他的身體特徵，他很有可能是桐島聰本人，不過因通緝桐島時並未有指紋紀錄，警方接下來將會採集長者與桐島聰家屬的DNA進行比對。

有關結果料數天內出爐，但「磨刀霍霍」準備在身份確認後對他盤查的警方，已無法再這麼做了。

長期參與有關他的調查、曾效力警視廳公安部的調查員表示，「我本想在他自稱是『桐島聰』前就掌握到他的行蹤。這麼多年來，很多搜查員都不斷追蹤他的行蹤，卻沒有有力的情報。倘若那名男子真是桐島，他因逝世而不再受到法律制裁，身為參與調查的人，我實在非常難過。」

這名前調查員補充稱，男子的證詞本將成為調查關鍵。可是一切隨着自首的長者去世，他生前也不時處於昏迷狀態無法與人溝通，不少真相或將永遠成謎。

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