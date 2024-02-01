美國聯儲局維持利率不變　鮑威爾：3月不太可能降息

美國聯邦儲備委員會1月31日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變，並暗示暫時不會降息。



新華社31日報道，這是美聯儲連續第4次在會議上維持這一利率區間不變。聯邦公開市場委員會31日結束為期2天的貨幣政策會議後發表的聲明說，近期指標顯示美國經濟活動持續穩步擴張，自2023年初以來，就業增長有所放緩，但依然強勁，失業率保持在低位。通貨膨脹水平在過去一年有所緩解，但仍處於高位。

聲明強調，在考慮對聯邦基金利率目標區間進行任何調整時，制定貨幣政策的聯邦公開市場委員會將仔細評估未來的數據、不斷變化的前景和風險平衡。在更有信心確定通脹率持續向2%的目標邁進之前，降低利率「是不合適的」。

2023年9月20日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）主持記者會上。（Reuters）

聲明還重申，在評估適當的貨幣政策立場時，美聯儲將繼續監測即將發布的信息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙目標實現的風險，美聯儲將準備酌情調整貨幣政策立場。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在貨幣政策會議後舉行的新聞發布會上說，聯邦基金利率很可能處於本輪緊縮周期峰值。如果經濟發展與預期大體一致，美聯儲將開始調整政策力度。但他同時表示，根據本次會議，聯邦公開市場委員會「不太可能在3月達到信心水平，並確定3月是採取行動（降息）的時機」。

多數美聯儲官員2023年底預計，如果通脹率持續逐步下降且經濟穩定增長，美聯儲可能在2024年三次下調利率，每次下調25個基點。芝加哥商品交易所一項跟蹤數據顯示，截至發稿時，市場預計美聯儲在今年3月會議上維持利率的可能性已升至超過60%。