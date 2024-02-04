日本東京料降「警報級大雪」ANA全日空取消30航班　料這一天停雪

日本氣象廳2月2日稱，東京市區以及關東甲信地方5日至6日起可能會降下警報級大雪。國土交通省及氣象廳4日籲受影響地區民眾自5日起盡量避免非必要的外出。全日空（ANA）取消30個自5日下午起從羽田機場升降的航班。



日本氣象協會的天氣預報應用程式tenki.jp於4日預測稱，5日下午至6日上午，東京23區下雪的可能性很高，即使在平坦地區都有出現「警報級大雪」的風險。屆時當地出現「早上有陽光，晚上有雪」的情況。

tenki.jp稱，來到明早上班、上學時間雲層較多，但也會有陽光；惟tenki.jp稱，即使沒有下雨，呼籲人們不要因此鬆懈；明日下午起，當地會開始降雪、降雨，東京23區夜間都有可能降雪。

東京23區會在12小時內降雪深度達到5厘米時發布「大雪注意報」，12小時內降雪深度達到10厘米時發布「大雪警報」。

大雪天氣不僅影響日本民眾生活，對於能登地震災區的難民而言，更是難熬。圖為2024年1月9日，日本石川縣珠洲市，被積雪覆蓋的地震災區中，警員仍在鍥而不捨地搜尋遇難者遺體。（Reuters）

tenki.jp稱，預計降雪高峰期在明晚，山梨縣預計有大雪，料有30至50厘米，群馬縣、長野縣降雪30至40厘米，預計主要在山區有降雪天氣。關東北部、南部平原、甲府盆地預計降雪5至10厘米，東京23區可能會有1至5厘米的積雪。

國土交通省及氣象廳4日呼籲須駕車出門的受影響地區民眾為汽車安裝雪胎或雪鏈。政府同時呼籲企業允許員工在家工作。

JR東日本3日稱，首都圈的東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣列車可能會有嚴重延誤或目的地改變情況，建議乘客預留充足時間。

預計降雪將持續到後日（6日）上午，下午會逐漸停下來。

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