日本最強寒流｜凍到專業女主播也破功 大雪下直播「全程這表情」
撰文：聯合新聞網
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日本近期受到入冬以來最強寒流侵襲，不僅多地都下起大雪，許多地區也陸續傳出災情。
儘管外頭風雪交加，日本一名女主播仍堅守崗位，在大雪中敬業地進行新聞現場連線，然而疑似因為天氣太冷，女主播的臉「被凍到笑不出來」，緊皺眉頭的模樣立刻吸引網友們的目光。
許多日本網友看了報導後大喊心痛，然而台灣網友看到播報後卻大讚「怎麼臭臉還這麼好看」。
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今年29歲的下村彩里在日本的朝日電視台擔任女主播，主要負責預報天氣狀況，她有著173公分的高挑身材。
下村彩里從4歲就開始學習古典芭蕾，後來因為受傷而放棄發展，途中曾從事模特兒的工作，也曾想往兒童保育員的方向發展，輾轉之後才正式決定人生目標，決心從事新聞業工作，並於2019年進入朝日電視台工作。
12月下旬，日本迎來入冬最強寒流，下村彩里在戶外與棚內主播進行新聞連線，因外頭大雪紛飛、氣溫相當低，下村彩里疑似被酷寒凍壞了。
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播報途中雖看著鏡頭，但臉疑似被凍僵了，很難展露出笑容，反而是露出一臉酷酷的表情，多次皺起眉頭，好似在生氣一般，令人印象深刻。
許多日本網友看到播報後，都在網路上心痛發聲，不捨下村彩里在外受到風寒，「下村彩里也太可憐了！你們應該想說這就是新聞播報對吧？」、「下村彩里的臉被凍僵了」、「把下村彩里送到大雪中播報的工作人員真的是鬼啊！」、「彩里，這次是新瀉下雪了」。
也有網友開玩笑稱「她的表情好像在說『我都看到了』的感覺」、「她只要拿著鏟子站在那邊，就能拍出很棒的照片了」。
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