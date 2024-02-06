英王查理斯三世證實患癌展開治療　因前列腺手術發現其他問題

75歲的英王查理斯三世（King Charles III）上月26因前列腺增大，在倫敦入院接受手術後出院。白金漢宮2月5日發聲明公布，查理斯接受良性前列腺增生手術期間，醫院注意到其他問題，隨後診斷發現罹癌。聲明未有透露癌症類別和期數，但王室消息人士稱，他並非罹患前列腺癌。



消息公布後，英國政壇人士紛紛表示祝福，首相辛偉誠（Rishi Sunak ）表示，全國人民都會祝福查理斯，相信對方很快就會完全康復。 英國工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）稱，期待看到他迅速恢復健康。另外，據指哈里王子（Prince Harry）將在未來幾天返回英國探望父親。



白金漢宮的聲明指出，查理斯已即日開始定期治療計劃。治療期間，醫生建議他推遲會見公眾，但他將繼續照常處理國家事務和官方文書工作。

查理斯感謝醫療團隊的迅速干預，稱及時發現病情須歸功於他最近的醫院手術。他對治療表現積極，期待盡快恢復全面的公共職責。

聲明又稱，查理斯選擇分享他的診斷結果，目的是為防止外界猜測，並希望這可以協助公眾關注及了解所有癌症患者。

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王室早前公布查理斯前列腺增大，他1月26日早上在倫敦入院接受手術，3日後出院。當時傳媒引述王室消息指，查理斯接受手術後情況良好。

稱他選擇公開病情，是有意鼓勵患有同樣情況的男性遵守公共衛生建議，定期接受檢查。國民保健服務（NHS）指，自查理斯公開診斷結果，NHS網站向前列腺肥大患者提供建議的頁面訪問量急增1000%。