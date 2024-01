英王查理斯三世(King Charles III)及媳婦、儲妃凱特(Catherine, Princess of Wales)均已於1月29日出院。兩人分別接受前列腺同腹部手術後,相繼離開倫敦一間私人醫院。



75歲的查理斯在醫院住了3個晚上,29日在王后卡米拉(Camilla)陪同下離開倫敦診所時,他微笑著向人群揮手致意。白金漢宮在聲明中表示,查理斯在住院期間每天都會獲卡米拉探望,他也感謝醫療團隊和所有支持他的人。他已重新安排公務活動,以便進行休養。

75歲的查理斯因前列腺增大,1月26日早上在倫敦入院接受手術。他隨後表示,很高興自己入院的消息能「提升公眾的健康意識」,當地傳媒引述王室消息指,查理斯接受手術後情況良好。

英國王室/英國儲妃凱特:Catherine, Princess of Wales attends The "Together At Christmas" Carol Service at Westminster Abbey on December 08, 2023 in London, England. (Pool via REUTERS)