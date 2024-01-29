英國王室｜儲妃凱特接受腹部手術　留院2週回家

英國王室1月29日稱，16日接受腹部手術的儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）留院近2週後，29日出院，返回位於倫敦西部的溫莎（Windsor Estate）家中。

肯辛頓宮稱，她術後康復進展良好，「王儲及儲妃對London Clinic整個團隊表示衷心感謝，特別是敬業的護理人員，感謝他們提供的護理」。

現年42歲的凱特16日入院接受腹部手術，肯辛頓宮（Kensington Palace）辦公室稱手術很成功，預計她住院10至14天後才能回家休養。

王室沒透露她的病情，但路透社引述王室消息人士指，她患的不是癌症。

肯辛頓宮稱，凱特留醫的是位於倫敦中部的私家醫院London Clinic。它自稱是英國最大的、獨立的私家醫院。

肯辛頓宮稱，凱特遵醫囑，料復活節前不會恢復履行公職。

她對上一次公開露面是在聖誕節時，她與家人及王室成員聯袂前往教堂。

▼以下是儲妃凱特入院的消息公布後，威廉王子首次開車前往醫院探望她：

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美媒《人物》稱，威廉王子已減少工作，支持術後休養的妻子，以及照顧3名兒女。他在她留院以及回到溫莎的家之前暫緩履行公職。