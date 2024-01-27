巴黎奧運｜江旻憓練好力量出戰大獎賽　張小倫對男花爭奧運有信心

香港女子重劍手江旻憓（Vivian）在2023年大豐收，亞錦賽個人奪金、杭州亞運個人摘銅及團體賽首度摘銀，年終世界排名重返第一。惟她在年末兩站世界盃均首圈止步，她坦言失望，期望在下周的多哈站重拾狀態。



江旻憓周六（27日）與花劍「大師兄」張小倫、空手道退役港將李振豪，以「運動傳．承」大使身分出席活動，一向滿滿正能量的她甫見記者即朗聲說「新年快樂」。她在活動上向學生們分享克服傷患經驗，自言因為2017年第一次斷左膝十字韌帶，「沒得打劍比傷患更痛」，更加發覺自己熱愛劍擊。

江旻憓與張小倫（右一）、李振豪以「運動傳．承」大使身分出席活動。（葉詩敏攝）

江旻憓曾經兩年內斷兩次十字韌帶，這名「世一」韌力驚人，幾可肯定能以排名出戰個人第三屆奧運，繼2016年里約奧運、2021年東京奧運，到今夏的巴黎奧運。她坦言未敢鬆懈，「要不停進步，要再穩陣、積極和主動一點，不可以鬆懈」。她自言練得比以前更有力量，笑指「個力好好」，「但要把它化成速度，比以前有力但我有點慢，可能太大隻了。也要練多點以前不會的東西，令打法更全面」。

江旻憓精益求精，指要不停進步才對得住「世一」名銜。（葉詩敏攝）

江旻憓在去年末先後於意大利和溫哥華連續兩站首圈止步，她直言失望：「好大陰影，對自己好失望，輸畀自己。」她檢討指「個心不夠定」，需更心無雜念應對對手。不過這名港將一貫正能量，笑說：「但現在打得不好也不是壞事，這才知道自己要練什麼。」她將在明日出發往多哈備戰下周三的大獎賽，期望能重拾佳態爭取佳績。

張小倫是男花團隊爭東京奧運資格主力，今屆則默默守護港隊。（葉詩敏攝）

張小倫退役或兼職教劍

同場的「大師兄」張小倫雖然即將退役，仍為男子花劍隊爭巴黎奧運着緊。港隊在上月世界盃巴黎站爆冷16強出局，爭奪以「亞洲及大洋洲第一」獲得奧運資格現暗湧。小倫抱持信心說：「還有最後一站在埃及，好似我們上屆般決生死，比賽好難講，上屆都是最後一站贏到並取得資格。」

去屆是團隊一份子爭取資格，今屆則默默為團隊着緊，「大師兄」也笑言：「其實好想一齊去幫團隊實現，以前在團隊入面時不會想太多，只想集中打好比賽，現在則有心力擔心，成日望住積分、打成點，想團隊再做得更好。」

席間司儀提到小倫即將在3月正式退役（體院合約完結），他笑言「到時再通知大家」。小倫曾在去年劍擊青年世界盃，為梁千雨作場邊教練提點，他指有時也會在男花教練人手不足時幫忙帶隊，不過退役後暫不考慮轉任教練，「我好鍾意教，出面有教小朋友，現在青少年港隊前四都是我教。不過我留在體院太久了，近20年。其實好矛盾，想將自己學到的教給下一代，但又想自己更多空間時間跳出框框作新嘗試，可能會兼職教劍當是平衡一下吧」。