劍擊｜女花陳諾思衝擊奧運不平凡的18歲　香港力爭接辦世界盃分站

初戰亞運便摘下個人和團體銅牌，下一步已跳到衝擊巴黎奧運，對18歲女子花劍港將陳諾思來說，這是急促成長的一年。

未來得及消化那面驚喜的銅牌，她已迎來另一個成長的課題——爭取巴黎奧運積分；她不諱言仍在摸索該如何放好比賽心態，「因為未經歷過」。第二個成人賽季，她繼續經歷不平凡的18歲。



陳諾思（Daphne）周日（28日）出戰本地分齡劍擊賽，以小組賽全勝姿態闖入淘汰賽後過關斬將，終在決賽以15：9擊敗港隊隊友黃純一封后，取得今季首個獎項。踏入成人組別第二個賽季的她坦言，期望新季能放輕勝負，更享受比賽。

亞洲青年劍擊錦標賽將在下月於巴林舉行，除了陳諾思缺陣外，成年組劍手如男花梁千雨、鄭鐵男、男佩陳樂熹和女佩主力薛雅齊等均在港隊名單上。由於亞青與埃及開羅站花劍世界盃撞期，可望爭奪巴黎奧運資格的Daphne，放棄亞青出戰世界盃爭取積分，衝擊奧運。

港將陳諾思在本地劍擊分齡賽封后。（葉詩敏攝）

陳諾思在剛過去的法國巴黎站世界盃無緣正賽，她稱已不敢想太多爭取積分，「本身比賽已會緊張，不想因為積分想太多而影響表現，想專心打好每一場，都同屋企人講不要跟我說積分。」小妮子笑道。

Daphne目前在奧運積分榜上名列亞洲及大洋區第二，在4月1日截標前力保前二便可直入巴黎奧運，生涯第一次與「奧運」連上關係，她坦言「仍在摸索對的心態，因為未經歷過」。

她在2022年12月步入首個成人賽賽季，不足一年已初戰亞運兼勇奪銅牌，她直言仍未消化，「那時候完全像是發夢般，回來小休後不停比賽，也沒有時間沉醉在獎牌，現在也沒有再回想。」還未好好梳理亞運奪牌的狂喜，這名18歲小將已馬不停蹄向下一個目標前進。

陳諾思期望能在新賽季調整好心態，在爭積分下仍保持平常心發揮水準爭勝。（葉詩敏攝）

對於奧運，她坦言一定是在生涯的「Checklist」（清單），至於何時能實現卻沒有想過。她說：「當然愈快愈好，我是朝這個方向行，但沒有想太多。」目前，18歲的她只想更享受打劍的樂趣，「有時太執着於表現，只想着打得好不好，不要太在乎結果，想放輕勝負、更享受比賽。」

放好心態，也許這就是陳諾思衝擊世界的最強武器。

黃純一也以放好心態為目標。（葉詩敏攝）

此外，據劍總主席楊穎新透露，由於5月的世界盃分站賽原來主辦者棄辦，香港正申請接辦，惟一切仍有待落實，最快於下月有消息。

黃純一達目標出戰亞青賽

同場奪得女子花劍亞軍的黃純一，今月踏入17歲的她將在下月出戰最後一年的亞錦賽少年組賽事，上屆奪得亞少銀牌，她以放好心態、享受比賽為目標，相信在充足準備下發揮水準，「獎牌自然來」。她今屆將兼戰青年組賽事，「去年定下目標一定要去到亞青，因此達到了目標，不想給自己太大壓力，好好享受比賽氣氛，行得幾遠得幾遠。」

同日上演的男子佩劍和花劍賽事，小組賽全勝的男佩港將陳樂熹殺入決賽後，以15：12擊敗謝匡泓封王，鄭松禧與何柏霖則並列季軍。男花冠軍則由本地青年組排名第一的林浩朗擊敗蔡子樂奪得，梁鍵熙與劉晉延奪季。