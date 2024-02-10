美國CIA連爆性侵案　受害女職員遭解僱　律師：無恥報復

美國中央情報局（CIA）一名女職員舉報同事，稱在2022年曾在總部梯間遭其性侵後，引起CIA的MeToo浪潮。訴訟提交法院不足半年，美媒2月9日報道，中情局已在本週解僱該名女職員，她的代表律師形容解僱屬報復性質，行為無恥。



美聯社9日引述律師卡羅爾（Kevin Carroll）稱，中情局「非法結束一名年輕女子的職業生涯，只為她有道德勇氣、為自己遭性侵作證，她的主管卻缺乏這種勇氣。」她又指當局日益惡化的工作場所性暴力，正令那些「不願再忍受的年輕女性」留下的意願降低。

圖為2022年9月24日，美國中情局大樓內。（Reuters）

CIA表示，律師的指控在「不合乎事實」，不會發表進一步評論，僅稱局方不會容忍性侵及報復舉報者、對受訓員工採用同一程序。但當局拒絕解釋該女職員為何未能通過培訓計劃，以及未如多名同事一般，受僱從事其他工作。

美聯社調查發現，該案在兩年內至少協助20多名女性舉報，同稱自己曾在工作期間遭到性侵或不當撫摸。在其中一件案件中，受害人表示曾有同事多次要求她發送裸照，以及兩人之間發生性行為，否則將吊銷她的證件，也有律師表示，當事人入職第一天就被人灌酒，然後遭到高級別官員性侵。

CIA局長伯恩斯（William Burns）曾表示會展開改革，簡化申訴程序、支持受害者，並承諾從速懲處行為不當者。