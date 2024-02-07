美國麥當勞經理性侵案　14歲員工遭拖進廁所伸狼爪　疑犯有前科

美國2021年曾發生一宗震驚社會的性侵案件，當時一名年僅14歲的少女在麥當勞打工期間，竟被「有性犯罪前科」的42歲店經理拖進廁所暴力侵犯。



事件遭公開引起熱烈討論，受害少女的家長也對此感到不理解，質疑業者在僱用性犯罪者的同時，招聘未成年女員工的立場。

而經過近3年的協調，餐廳加盟商宣布以435萬美元的金額（約3400萬港元）達成和解。

經理黑歷史遭翻出，包括性侵一名10歲女童。店方明知其性犯罪背景仍聘用（點圖了解更多）：

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綜合《Fox5 Vegas》等外媒報道，事件發生在當地時間2021年，位於美國賓夕凡尼亞州第二大城匹茲堡的一間麥當勞餐廳。

當時42歲的麥當勞經理嘉納（Walter a . Garner）在上班期間對員工伸出狼爪，硬是將年僅14歲的女員工拖進廁所性侵。

事件爆發後引起社會關注，除了嘉納背負性犯罪前科的黑歷史被翻出之外，麥當勞籍加盟商賴斯企業（Rice Enterprises）也被爆出「知道其性罪犯背景」，質疑業者在知道有潛在犯罪風險的情況下，仍讓未成年少女與性罪犯身處同一職場空間，間接的助長了犯罪氣焰；最終賴斯企業於當地時間5日宣布，以435萬美元的金額與家屬達成和解。

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原告律師佩雷爾（Alan Perer）強調，這次的和解雖不能弭平少女的心理創傷，但希望能藉此向全國的麥當勞釋出「關注員工人身安全」的訊息。

麥當勞美國公司隨後也發表聲明指出，總公司對此不負有責任，但承諾未來會替加盟商提供完善的培訓資源，以防類似的性犯罪事件再度發生。而為了支付高額的和解金，賴斯企業也將出售擁有的8間麥當勞餐廳。

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