美國麥當勞經理性侵案 14歲員工遭拖進廁所伸狼爪 疑犯有前科
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
美國2021年曾發生一宗震驚社會的性侵案件，當時一名年僅14歲的少女在麥當勞打工期間，竟被「有性犯罪前科」的42歲店經理拖進廁所暴力侵犯。
事件遭公開引起熱烈討論，受害少女的家長也對此感到不理解，質疑業者在僱用性犯罪者的同時，招聘未成年女員工的立場。
而經過近3年的協調，餐廳加盟商宣布以435萬美元的金額（約3400萬港元）達成和解。
經理黑歷史遭翻出，包括性侵一名10歲女童。店方明知其性犯罪背景仍聘用（點圖了解更多）：
+11
英國麥當勞保安濕地拖驅趕露宿者惹公憤 公司道歉：要尊重所有人金門開第一間麥當勞！凌晨3點現排隊人龍：可以吃到熱薯條太棒了女外賣員送麥當勞 客人突激動叫「媽媽」 真相與結局同樣悲傷麥當勞M字商標竟含「邪惡性暗示」？ 美國記者揭當年設計黑暗真相
綜合《Fox5 Vegas》等外媒報道，事件發生在當地時間2021年，位於美國賓夕凡尼亞州第二大城匹茲堡的一間麥當勞餐廳。
當時42歲的麥當勞經理嘉納（Walter a . Garner）在上班期間對員工伸出狼爪，硬是將年僅14歲的女員工拖進廁所性侵。
事件爆發後引起社會關注，除了嘉納背負性犯罪前科的黑歷史被翻出之外，麥當勞籍加盟商賴斯企業（Rice Enterprises）也被爆出「知道其性罪犯背景」，質疑業者在知道有潛在犯罪風險的情況下，仍讓未成年少女與性罪犯身處同一職場空間，間接的助長了犯罪氣焰；最終賴斯企業於當地時間5日宣布，以435萬美元的金額與家屬達成和解。
【延伸閱讀】英國麥當勞爆#MeToo 逼女員工「以性易物」 分店員工集體染性病（點圖放大瀏覽）：
+9
原告律師佩雷爾（Alan Perer）強調，這次的和解雖不能弭平少女的心理創傷，但希望能藉此向全國的麥當勞釋出「關注員工人身安全」的訊息。
麥當勞美國公司隨後也發表聲明指出，總公司對此不負有責任，但承諾未來會替加盟商提供完善的培訓資源，以防類似的性犯罪事件再度發生。而為了支付高額的和解金，賴斯企業也將出售擁有的8間麥當勞餐廳。
叫麥當勞外賣「多送1支礦泉水」 背後藏暖心理由？原來一場誤會日本東京麥當勞「登登登櫈」被轟 靈感來自超級馬里奧這個機關？麥當勞員工「從買什麼漢堡猜出顧客長相」秘法 網民驚呼超準外國麥當勞員工揭drive-thru點餐唔好講呢句嘢：只會令你更遲取餐麥當勞員工揭8種「隱藏食法」 加2包茄汁1包砂糖秒變韓式炸雞澳洲女日日麥當勞驚變「海象」 慘遭欺凌決心減肥前後對比超誇張
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】