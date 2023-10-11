以色列空襲巴勒斯坦女嬰死亡　父心碎含淚「拍背哄她睡」

以色列於本月7日遭到巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）襲擊，多處地方遭飛彈炸毀。截至目前以色列約有2700多人受傷、1200人死亡，而後以色列也在加沙地帶發動猛烈報復性的攻擊，雙方戰火持續延燒，不少無辜民眾被迫與家人道別。



日前有一名巴勒斯坦父親的孩子遭到以色列襲擊慘死，父親明知孩子已無呼吸仍緊緊抱住，不斷拍着孩子的肩膀並安撫她，畫面惹人心碎。

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根據《星洲網》報道，一名兒科顧問醫生諾丁（Musa Mohd Nordin）轉發一則影片，表示該名女嬰當下已經無呼吸心跳。

父親得知孩子被以色列方炸死的消息時立刻衝到醫院，然而女嬰早已沒有任何反應。

醫生提到，父親還是緊緊的抱住孩子、並以手輕輕地拍打着她的背，似乎想要陪伴孩子到最後一刻、並擁着她長眠。

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畫面中，父親忍着淚不斷地喃喃自語，還看着孩子並輕拍着她的背，辛酸畫面讓不少網友哭紅了眼，表示「看到這個真的讓人心碎，我無法做任何事來幫助巴勒斯坦的孩子」、「我是兩個孩子的父親，看到這個影片我哭了」、「最後的搖籃曲，一路好走」、「讓人非常心碎，孩子不該被這樣對待。願靈魂安息」。

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