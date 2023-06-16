印度凍結小米52.8億元資金　分析：與中印關係惡化有關

中印關係近期持續緊張，印度政府據傳要求數家中國手機製造商，重用印籍人士擔任總裁、營運總監等公司要職，被中國輿論視為是變相收購在印中企。中國科技公司小米（Xiaomi）近期也被指違法轉移資金，被印度正式凍結約52.8億港元（48億人民幣）資金。



受訪學者分析，印度長期以來有打壓外國企業的傳統，但近期對中企採取的措施，明顯與中印關係進一步惡化有關。

英文的印度《經濟時報》（The Economic Times）引述消息人士披露，印度政府官員近期與中國手機製造商舉行會議，要求小米、OPPO、真我（Realme）及Vivo等，必須為當地業務引入印度合作夥伴，同時任命印籍人士出任行政總裁、首席營運官、首席財務官和首席科技官等關鍵職務。

消息人士稱，印度政府高級官員也要求中國手機企業，將代工生產委託給印度公司，並通過當地經銷商出口，促進印度成為出口和生產基地。印度政府也提醒中國手機企業要遵守法律，不要在印度逃稅。

《環球時報》引述熟悉中企在印度營商情況的消息人士稱，印度政府的行為等於「變相收購中國企業」。

中印2020年6月發生邊境衝突後，印度已禁止至少300多款中國應用程式，並對中國企業和資金嚴加限制。近期部份中國智能手機製造商，更因被指涉嫌非法匯款，在印度市場備受壓力。

印度執法局2022年5月指控小米非法匯款，並凍結其銀行賬戶中涉案資金48億人民幣，是印度迄今為止最大數額的扣押。小米此後進行申訴，但在4月被印度法院駁回。

印度執法局6月9日再發布文件，指控小米「向外國實體非法轉移資金」，涉嫌違反該國的《外匯管理法》，意味着當局可能正式沒收已被扣押的48億元。小米2022年淨利潤為85億元，被凍結的資金相當於其2022年逾56％的淨利潤。

小米6月14日回應稱，在印度的業務符合印度的相關法律和規定，公司正研究被沒收巨額事項，並等待書面判決。

微信公眾號「明叔雜談」6月14日發文，批評印度政府用非市場化的手段，逼迫脅迫中企幫助印度建立和完善產業鏈、供應鏈，實現大規模工業化。

該文認為，印度短期可能是給「中華民族偉大復興製造麻煩的國家」，長遠則可能成為中國「最大的潛在戰略競爭對手」，呼籲中國全社會盡早明確對印度的戰略定位，協調一致加以應對。

四川師範大學區域與國別研究院特約研究員朱明接受《聯合早報》採訪時分析，印度長年對外國投資並不友好，不少官民對外來公司高度警惕，認為它們是來賺錢掠奪。因此印度長期以來「營商環境非常差，對跨國企業也採取打壓」，美韓企業在當地也吃過很多虧。

但朱明也指出，印度政府近期對中企採取的措施，與中印關係進一步惡化有關，「確實有針對中國的意圖」。他研判，小米被打壓將讓中企對投資印度更警惕，未來可能將生產線轉移到孟加拉等其他南亞國家，再銷往印度。

中印關係近期持續惡化，5月以來分別以拒發簽證的方式，迫使對方的多名記者離境。

朱明評估，中印關係緊張將是長期趨勢，原因是兩國邊界問題仍懸而未決，在地緣政治衝突上互為對手。他分析，印度目前已選擇傾向美國，認為美國能給予的好處遠遠大於中國，並希望在中西方加速脫鈎中承接更多從中國撤離的產業，甚至加大向西方出口，同時得到更多軍事防務支持。

但朱明判斷，印度不會完全放棄戰略自主的傳統，不可能在軍事上全面倒向西方，會持續利用與中國的不睦達到自身戰略目的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

