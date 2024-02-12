切爾諾貝爾野狼基因變異　或成治癌新希望

最新的科研發現，烏克蘭切爾諾貝爾核電廠（Chernobyl）禁區內群居的野狼基因出現變異，或進化出抵抗幅射致癌的能力，有望成為日後人類治療癌症的新希望。



自2014年以來，美國普林斯頓大學進化生物學家洛夫（Cara Love）一直研究切爾諾貝爾核電廠禁區內的灰狼。這些狼群在核輻射的環境下生存甚至茁壯成長，引發了科學家對有關輻射對牠們身體影響的研究，認為牠們有可能經已發展出抗癌的基因。相關研究上月在美國綜合和比較生物學協會的年度會議上發表。

洛夫利用無線電項圈和血液樣本追蹤狼群多年來的情況，其研究團隊發現該區居住的狼群每天暴露於超過11.28毫雷姆的輻射，為人類法定安全限值的六倍多。他們發現，這些狼群的免疫系統發生了改變，與正在接受放射治療的病人相似。洛夫表示，確定野狼基因組中的特定區域，似乎對癌症增加抵抗力。

事實上，過去亦曾有研究顯示，暴露在輻射中的植物會加速基因突變，部分物種甚至演化出新的化學物質，讓自身免受輻射傷害並保護基因。洛夫希望藉此找出這種突變何以增加癌症存活率。不過，她補充受俄烏戰爭的波及，相關的研究同樣受到影響。她說：「首要任務是讓那裏的人和合作者盡可能安全。」

切爾諾貝爾核電廠於1986年4月發生爆炸，造成大量放射性物質洩漏。事故發生後，逾15 萬名民眾需要撤離。核電廠周邊2600平方公里被列為禁區，禁止人類居住。