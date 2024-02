前中國大好友、摩根士丹利前首席經濟學家羅奇近日撰文指,香港股市表現不濟,受政治等因素影響下,「香港已玩完(Hong Kong is over)」。其後,行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀在報章再筆戰反駁,稱本港股市低迷的最主要原因為受美國高息影響。



葉劉淑儀續稱,羅奇在2010年左右已離港返美,並且已有多年沒來香港了,難免對這個他一度稱之為家的地方,缺乏最新最透徹的了解,因此歡迎他再來港了解香港的實況。

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀駁斥「香港玩完論」。(資料圖片)

羅奇:困境歸咎美聯儲是非常無力的反駁

不過,羅奇昨(19日)在社交平台上X,再反駁葉劉淑儀的說法。羅奇表示,葉劉淑儀將香港困境歸咎於美聯儲,是一個非常無力反駁。另外,她亦錯誤地斷言他多年沒去過香港,「她錯誤地斷言我已經多年沒去香港,事實上,我在2023年已經去過3次香港!(She also incorrectly asserts I haven’t been to HK in several years, when in fact I was there 3x in 2023!)」