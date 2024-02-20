來稿｜「香港已玩完」和「香港已死」一樣淪為笑話

來稿作者：楊華勇



昔日的中國大好友、大摩亞洲區前主席羅奇以「我很痛心地說，香港已玩完」為題撰文，羅奇根本就是政治先行唱衰香港，以政治偏見掩蓋香港發展具韌力潛力、前景機遇巨大的事實，其背後潛台詞無非想講，香港不站隊西方就完蛋。羅奇慨嘆香港「玩完」，和1995年回歸前美國《財富》雜誌以「香港已死」作封面故事何其相似。「香港已玩完」必然也和「香港已死」一樣，淪為笑話。

1995年，美國《財富》雜誌刊登題為《香港之死》的封面文章，預言回歸後香港將日漸衰落。一時間成為西方部分輿論「唱衰」香港的「典範」。《財富》全球論壇於2001年5月8日至10日在香港舉行。有記者問香港的現況如何，《香港之死》一文的作者路易士•克拉爾尷尬地說：「還算不錯。」而許多人不知道，執筆那篇報導的美國記者路易士·克拉爾，2007年3月10日，因心臟病突發在紐約家中去世，終年71歲。如果他還活著，再度來港，將怎樣作答？也許，克拉爾先生也不得不像《財富》的姊妹刊《時代》那樣，承認「現在的香港，比過去任何時候更具活力。」

羅奇分析，香港的終結是受到三個因素的共同作用，首先是本地政治，回歸後首20年，政局相對穩定，然而港府在2019年推動《逃犯條例》修訂，引發大規模示威活動，其後中央實施新國家安全法，削弱香港自治。第二是中國因素，羅奇稱中國經濟陷入困境，結構性問題包括「三個D」，即債務、通貨緊縮和人口，與新冠疫情的影響，以及房地產市場和地方政府融資平臺的週期性壓力相結合。羅奇提到，第三原因是國際走向。自2018年以來，中美競爭愈演愈烈，而香港已深陷交火之中，此外，美國向香港的亞洲盟友施加了壓力，要求他們在中美之間選邊站，導致香港與其許多亞洲貿易夥伴之間產生隔閡。

分析羅奇提出的三大原因，第一點，羅奇說2019年修例風波引發社會動盪，其後中央實施《香港國安法》，削弱香港自治。此種論調混淆是非、指鹿為馬、顛倒黑白。《香港國安法》的實施，是香港國家安全的轉捩點，香港由亂變治，暴力威脅大幅減退，整體治安有所改善，市民生活回復正常，經濟、民生得以重新出發，《香港國安法》對維護香港社會安全和穩定的成效有目共睹。《香港國安法》堵塞香港維護國家安全的法律漏洞，讓社會重回正軌，經濟保持繁榮穩定。香港要持續宣傳推廣國安法，築牢「一國」安全底線，對確保「兩制」有更加充分的空間，讓香港更好融入國家發展大局，分享中華民族偉大復興的成果。

第二點，羅奇稱由於種種原因，中國內地經濟陷入困境。當前，面對複雜多變的國內外經濟環境，一些人對中國經濟走勢不乏擔憂和疑問；更甚者，有的人趁機彈起「看衰論」的調子。準確認識中國經濟的大邏輯，清晰把握時代發展的大方向，就不難廓清迷霧、撥雲見日。中國2023年國內生產總值（GDP）增長為5%左右，在全球經濟體中位居前列。回顧過去的三十年，中國經濟增長是歷史性的，在歷史上還沒有看到其他任何一個國家像中國那樣消除了絕對貧困。中國在保持經濟增長的同時，繼續推動向綠色經濟、包容性增長轉型，持續努力創造就業機會。作為世界第二大經濟體，中國的經濟運行對世界其他地區產生巨大影響，未來幾年中國經濟的穩定增長不僅關係到中國自身，也對推動世界經濟增長具有極其重要的意義。

第三點，羅奇認為，中美競爭愈演愈烈，香港已深陷交火之中，特別在美國壓力下，香港與許多亞洲貿易夥伴產生隔閡，導致香港外貿萎縮，會產生巨大後果。事實卻是，香港有著「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。在國家的支持下，不斷鞏固作為國際投資者通往內地門戶，以及內地投資者進軍海外視窗的雙重角色。

政務司長陳國基反駁摩根士丹利前亞洲區主席羅奇的「玩完論」，表明完全不同意，要視乎「玩完」定義，「如果佢（羅奇）想破壞香港呢一方面嚟講，就真係佢玩完喇，香港唔會畀佢破壞到」。他不相信本港經濟如羅奇所言「玩完」，因全球不少評論稱「東升西降」，舉例內地擁有大量消費群體，本港亦與中東等國家頻繁交流，認為本港經濟會逐步回升。

行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀2月17日對此撰文回應說，羅奇的言論屬以偏概全，經濟發展不能只看股市，她並強調「香港有排（有很長時間）玩」。 葉劉淑儀指羅奇的言論所觸及的三方面也不能全面闡釋香港的實況。此外，羅奇在2010年左右已離港返美，並且已有多年沒赴香港了，難免對這個他一度稱之為家的地方，缺乏最新最透徹的瞭解，因此歡迎他再到港瞭解香港的實況。

港交所主席史美倫回應，對羅奇悲觀結論完全不同意，指出過去30年經常有市場人士預測香港市場或經濟「已玩完」，惟每次香港均能證明實力和韌力，反彈並創出新高。史美倫續稱，香港作為自由及開放市場，難免受外圍因素影響，去年主要問題為宏觀經濟環境及中國經濟復蘇不似預期。她強調，香港作為國際金融中心的自身優勢沒有變，如法治精神、公開及透明度等。目前挑戰主要為大環境因素，有信心當宏觀環境改善後，香港經濟能跟隨中國經濟轉好。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。