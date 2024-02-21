回應玩完論　張炳良稱香港須深思：非靠盛事便可返回世界舞台中央

前中國大好友、摩根士丹利前首席經濟學家羅奇近日撰文指「香港已玩完（Hong Kong is over）」，前運輸及房屋局局長張炳良今日（21日）在報章撰文稱，羅奇「香港玩完論」及早前一些內地網民炒作香港國際金融中心已成「遺址」來自完全不同背景，折射無論是內地或國際觀感上，對香港現况質疑正在升溫，香港須予深思，莫輕易訴諸「反共反華勢力忘我之心不死」論。



張炳良在文中指，香港回歸後錯過不少機會，經歷2019年悲劇後亦已大不如前，不能因昔日盛世而想當然，以為大灑金錢多搞盛事便可輕易返回世界舞台中央，「因為世界已變，國家也在變」，而在中美角力下，香港不能返回以往中西「左右逢源」日子，須思考如何在新地緣政治環境下，重塑中西、中外之間的橋樑角色。



前運輸及房屋局局長張炳良。（資料圖片）

玩完論、遺址論折射內地或國際對香港現况質疑正升溫

張炳良今日在《明報》撰文稱，羅奇曾長期駐港，熟悉內地和香港金融情况，自內地改革開放起代表着華爾街大力鼓吹投資中國並從中獲得巨利的樂觀派，如今卻對中國未來轉調，並進而對香港作出如此刻薄決絕結論，港人情何以堪。

張炳良提到，在樂觀與悲觀之間游走的不少審慎觀望者，今見連從前的大好友竟也變成大淡友，豈不受一定動搖？他指，早前一些內地網民炒作香港國際金融中心已成「遺址」，這與「玩完論」來自完全不同背景，卻折射無論是內地或國際觀感上，對香港現况質疑正在升溫。

面對被「去兩制」化風險日增 張炳良：若處處靠國家 制度優勢會成空話

張炳良提出，香港面前兩大挑戰，其一是被「去兩制」化風險日增，若處處只跟內地、靠國家，未能發揮獨特所長和貢獻，則所謂制度優勢會成空話，而另一挑戰是政府及社會能否把握國安法下治理藝術，避免出現抓得過死或自我設限，遏抑原本多姿多彩的生活和工作氛圍。

國家不會讓香港「玩完」 惟香港不能因昔日盛世而想當然

他指，香港回歸後錯過不少機會，經歷2019年悲劇後亦已大不如前，不能因昔日盛世而想當然，以為大灑金錢多搞盛事便可輕易返回世界舞台中央，「因為世界已變，國家也在變」，而在中美角力下，香港不能返回以往中西「左右逢源」日子，須思考如何在新地緣政治環境下，重塑中西、中外之間的橋樑角色。

張炳良認為國家不會讓香港「玩完」，並期望香港利用特色及國際化，對國家發展作出更大貢獻，關鍵在於香港在新變局下能否鞏固並善用優勢，而當香港仍能匯聚本地、內地及海外人才，活力充沛，大中小企能展所長，當社會上人心振奮、暢所欲言、創意自由、敢於作為，自信地面對不能迴避的新環境挑戰時，香港就不會「玩完」。