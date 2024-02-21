美國名嘴爆英國前首相約翰遜受訪要價100萬美元　稱普京分文不收

美國保守派名嘴、霍士新聞（Fox News）前主播卡爾森（Tucker Carlson）訪問俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）引人注目，歐美批評卡爾森是「為普京宣傳」。卡爾森稱向英國前首相約翰遜（Boris Johnson）提出訪問邀請，但被告知要訪問他需支付100萬美元。



圖為2023年3月22日，英國前首相約翰遜（Boris Johnson）往國會出席「派對門」事件聽證會。（Getty Images）

美國媒體TheBlaze在2月20日刊出了卡爾森的採訪，卡爾森稱在準備採訪普京時他受到了不少壓力與批評。英國前首相約翰遜是其中一人，稱卡爾森是「克里姆林宮的工具」。

作為回應，卡爾森向約翰遜提出訪問邀請，訪問最初一直被拒絕，直到他從俄羅斯返回美國，再次發出邀請後才被接受。然而，約翰遜的聯絡人卻告訴他，作為表明他在烏克蘭問題中立場的酬勞，卡爾森要向約翰遜支付100萬美元或者等價值黃金、比特幣。

圖為2024年2月6日，美國霍士新聞前主播卡爾森（左）訪問俄羅斯總統普京，成為自俄烏戰爭爆發以來，首次有歐美記者採訪普京。（Reuters）

卡爾森對此表示難以置信：「我剛採訪了普京，我並不是在為普京辯護，但他沒有向我索取100萬美元！所以你告訴我，約翰遜和普京哪個更卑鄙？更低劣？」

卡爾森又表示，援助烏克蘭是浪費金錢：「為什麼要600億美元？這不會讓烏克蘭戰勝俄羅斯。沒有誠實的人認為這會奏效。」他批評這實際是個操作，讓很多人得以從中獲利發財。

另外，卡爾森亦提到了美國國家安全部門對他的監控。卡爾森表示曾接到《紐約時報》記者的電話，詢問我何時採訪普京：「他們不可能知道這一點。我沒有告訴任何人。他們（美國國家安全部門）顯然又這樣做了，他們把此事泄露給《紐約時報》並試圖破壞採訪。」