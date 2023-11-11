夏威夷驚現夢幻粉紫色水塘　不是人為污染　專家稱或與乾旱有關

美國夏威夷毛伊島（Maui）一個野生動物保護區的池塘呈現泡泡糖般的粉紫色，就像電影《芭比Barbie》中的夢幻場景，吸引遊客爭相前往參觀。專家分析，此現象可能是乾旱導致，並警告民眾不要冒然接觸或飲用。



美聯社報道，毛伊島奇利亞水塘國家野生動物保護區（Kealia Pond National Wildlife Refuge）10月30日接獲園區內池塘有異，發現池水竟呈現奇怪的粉紫色。管理員沃夫（Bret Wolfe）表示，他們起初懷疑可能是池中藻類大量繁殖，然而實驗結果顯示，是一種叫做「鹽桿菌」（halobacteria）的生物導致這個異相。

池水變成紫色，並不是人為，而很大機會是自然而成的：（按圖了解）

「鹽桿菌」是一種古菌，通常於鹽分含量較高的水體中繁衍生長，被認為是嗜極生物（extremophiles），意即在極端環境中才能生存，而奇利亞水塘出水口採集到的樣本顯示，目前池水鹽度大於千分之70，鹽分含量是海水的2倍。實驗室將對樣本中的細菌進行DNA分析，以便確認是否為鹽桿菌所引起。

報道指出，毛伊島的乾旱可能是造成異相的原因之一。正常情況下，懷卡普溪（Waikapu Stream）的溪水會流入奇利亞水塘並提高水位，然而因為乾旱已經很久沒有溪水注入。可能要等到下雨時，降低池水鹽度，水體顏色才能恢復正常。

粉紅色池塘的照片在社群媒體上備受關注，吸引許多好奇的遊客入園參觀。沃夫開玩笑道，園區工作人員本來希望遊客來這裏了解水鳥及濕地，結果他們都是來看粉紅色的池塘。

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