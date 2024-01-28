全球最大郵輪海洋標誌號啟航　坐擁數個「世界之最」卻有環保隱患

全球最大郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）27日在美國邁阿密（Miami）展開處女航，這艘船擁有20層甲板，可搭載最多9950人（含乘客及船員），將前往加勒比海（Caribbean Sea）展開7天的熱帶跳島旅程（island-hopping voyage）；由於這艘船以液化天然氣（LNG）為動力，環保人士對甲烷排放深感擔憂。



BBC等英美媒體報道，「海洋標誌號」由皇家加勒比公司（Royal Caribbean）打造，造價20億美元，船身長365公尺、重250,800噸，配有20層甲板、7座游泳池、6個滑水道、逾40間餐廳與酒吧，可容納7,600名客人、2,350名船員，成為全球最大郵輪。排名第二的是同公司打造、長362公尺的「海洋奇蹟號」（Wonder of the Seas）。目前效力美足聯（MLS）邁阿密國際的美斯（Lionel Messi）也參加了該船的命名儀式。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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「海洋標誌號」擁有許多世界之最，包括海上最大的游泳池「皇家灣」（Royal Bay，4萬加侖）、海上最大的溜冰場、海上最大的水上樂園「驚險島」（Thrill Island，1579平方米）、海上最高的滑水道（14米）等。

《今日美國報》報道，「海洋標誌號」的票價因航行日期、客艙類別和其他因素而異，據皇家加勒比公司網站，9月7日出發的七晚東加勒比跳島行目前起價為每人2,989美元。

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「海洋標誌號」以液化天然氣驅動，國際清潔交通委員會（ICCT）的海洋專案主任科默（Bryan Comer）擔憂其甲烷排放，他指出，使用液化天然氣作為燃料的船隻，生命周期溫室氣體排放量比輕柴油船高出120%以上。雖然液化天然氣比燃油等傳統船用燃料更清潔，但有泄漏風險。

甲烷是一種強大的溫室氣體，其在大氣中吸收的熱量是二氧化碳的80倍，減少甲烷排放被認為對減緩全球暖化至關重要。

皇家加勒比公司對此表示，「海洋標誌號」的能源效率比國際海事組織對現代船舶的要求高出24%，公司計劃在2035年推出淨零排放船舶。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】