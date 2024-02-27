英國王室｜老父罹癌老婆術後休養　威廉王子突然缺席活動

英國王室1、2月都傳出令人擔心的消息，英王查理斯三世（King Charles III）患癌，儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）接受腹部手術後正在休養。就在此時王儲威廉（William, Prince of Wales）缺席王室親戚的紀念會，引起外界注意。

圖為韓國總統和第一夫人訪英期間，英國威爾斯親王威廉和威爾斯王妃凱特2023年11月21日在倫敦出席歡迎活動，陪同韓國總伉儷檢閱英國皇家騎兵衛隊。（Pool via REUTERS/File Photo）

肯辛頓宮27日稱，他因個人原因缺席希臘前國王康斯坦丁二世（Constantine II of Greece）紀念會。肯辛頓宮拒絕透露原因，僅稱接受手術後正在休養的凱特情況良好

康斯坦丁二世2023年1月去世，享年82歲。他是查理斯三世的堂兄，兩人都是希臘國王喬治一世（King George I）的曾孫。康斯坦丁二世也是威廉的教父。

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現年42歲的凱特1月16日接受腹部手術後，料需休養至復活節前。威廉推遲了所有活動，以便照顧他們的3個孩子。他的父親查理斯三世接受前列腺肥大治療，白金漢宮之後在2月5日宣布，對他的後續檢查顯示他患有某種癌症。

查理斯三世患癌的消息公布後，白金漢宮至今未透露癌症類別與期數，王室專家奎因（Tom Quinn）向英媒說，王室已開始籌備繼位計劃，這顯示他的病情或比公眾想像還要危險。