23條立法｜卡梅倫：提案未履行《中英聯合聲明》等義務　促再考慮

香港就《基本法》23條立法的公眾諮詢期昨日（2月28日）結束，英國外交大臣卡梅倫（David Cameron）同日發表聲明稱，立法提案未履行《中英聯合聲明》的義務，將對香港市民行使其權利和自由產生負面影響，強烈敦促香港特區政府重新考慮該提案。



卡梅倫在聲明中指出，香港必須確保國家安全立法符合國際標準，維護《中英聯合聲明》、《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會及文化權利國際公約》所規定的權利和自由，但香港政府於 1 月 30 日公布的立法提案，並未履行這些義務。

卡梅倫表示，英方官員已私下向香港當局及透過公眾諮詢程序提出憂慮，包括法案加強對言論犯罪的處罰，以及使用廣義的「國家秘密」一詞，將遏制言論、表達和新聞自由。國際組織在香港的工作，有被貼上「外國干涉」標籤的風險。

此外，法案內「境外勢力」和新增的「境外干預」罪名內容模糊，威脅到《維也納領事關係公約》所保護的正當合法外交和領事活動。法案未提及獨立監督，又或支持獨立監督的機制；對拘留的程序不明確，也缺乏司法監督機制。沒有任何獨立機制，能防止行政部門以國家安全為由任意行動。

卡梅倫在聲明指出，英國注意到港方在諮詢文件中，提及英國國家安全立法。他強調，英國的國家安全立法經過諮詢公眾，並接受議會兩院（包括民主選舉產生的下議院）的全面審查，確保了立法充分代表英國公眾的意見，並具有民主合法性。

他強烈敦促香港特區政府重新考慮該項提案，並對香港市民進行真誠和有意義的諮詢。