肥胖研究：BMI非良好健康指標　僅超重者死亡風險未必較高

根據一項新的研究，超重但非肥胖者的死亡風險未必會比較高，長期作為標準醫學測量工具的身體質量指數具有局限性。



身體質量指數（BMI）由比利時數學家凱特萊（Adolphe Quetelet）於19世紀首次提出，計算方法為體重除以身高的平方，後來被廣泛視為衡量個人健康的簡易工具。

國際科學期刊《科學公共圖書館．綜合》雜誌（PLoS ONE）星期三（7月5日）發表這項研究報告。報告的主要作者是美國羅格斯大學醫學院的研究員維薩里亞（Aayush Visaria），他說，BMI本身並不是一個很好的健康指標，測量腰圍或掃描骨質密度、體脂和肌肉質量等方式，也應作為衡量個人健康的更全面指標。積蓄過多脂肪依然會增加罹患心臟病、中風和糖尿病等一系列疾病的風險。

研究結果顯示，BMI在25至30之間、被歸類為過重的人，死亡風險並沒有比BMI在22.5至24.9之間的人更高。然而，BMI低於20（過瘦），以及大於或等於30（肥胖）的人，死亡風險明顯上升。

舉例來說，BMI超過40（即三級肥胖）但從未吸煙且無心血管疾病或非皮膚癌病史的人，死亡風險是BMI位於平均值的同類群體的兩倍以上。

英國四方研究所（Quadram Institute）生物統計學家薩瓦（George Savva）評價稱，這是一項樣本具有代表性的大型研究，很好地分析了死亡率與體重基準狀況之間的關聯。

本文獲《聯合早報》授權轉載

