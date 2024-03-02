中國外交部駐港公署斥梅儒瑞攻擊抹黑　促美國停止插手香港事務

中國外交部駐港公署3月1日批評美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）在受訪時攻擊抹黑香港國安法和23條立法，中方敦促美方尊重中國主權，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政。



外交部駐港公署指，梅儒瑞詆毀香港營商環境和權利自由空間，煽動美資企業撤資離港，粗暴干涉中國內政和香港事務。外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，予以嚴厲譴責。

發言人指出，梅儒瑞無視香港社會各界支持盡快完成23條立法的強大民意，罔顧香港投資和營商環境持續向好的事實，在媒體發表不負責任的言論，干擾特區履行維護國家安全的憲制責任，干預特區司法機構依法審理「黎智英案」等國安案件，嚴重背離領事官員基本的職業操守和行為準則，提供美方干預香港事務、破壞香港繁榮穩定的又一鐵證。

發言人說，香港國安法和23條立法都強調尊重和保障人權，依法保護香港居民根據基本法和相關國際公約適用於香港特區的有關規定享有的權利和自由。

中國駐美國大使館2024年1月28日舉辦紀念中美留學45周年暨2024年中美青年新春聯歡活動。（中國駐美國大使館照片）

發言人強調，香港國安法的實施有效防範懲治危害國家安全的違法行為，有力保障香港的投資和營商環境，香港依然是企業投資熱土、資金青睞之地和人才匯聚高地。

梅儒瑞在自2022年上任以來的首次受訪中表示，國安法後，香港最不需要的就是更多、非常廣泛的新違法事項。