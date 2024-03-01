美國商務部長：倘獲國會授權　頒禁部份中企在美業務

當地時間2月29日，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在一次採訪中告訴《政治報》（Politico），在獲得美國國會授權後，她將「考慮」禁止某些中國企業在美國展開業務，但她同時也指出，這需要民主黨和共和黨共同支持相關立法，在國會順利獲得通過，並賦予美國商務部作出此類判斷的權力。



報道形容，雷蒙多此話是在尋求「更多對抗中國的工具」，反映出中美之間在科技和工業領域的針鋒相對持續升級。報道還指出，這是雷蒙多迄今為止就從汽車製造商到社交媒體公司在內的中企，在美國市場可能受到限制發表的最強硬聲明。

而就在雷蒙多發表這番言論之前，美國總統拜登（Joe Biden）同日早些時候剛剛以所謂「潛在的國家安全風險」為由，宣布將對中國製造的聯網汽車展開調查。

據報道，去年10月，雷蒙多曾對美國國會議員們聲稱，針對「中企在美國竊取數據」的問題，她支持對此作出回擊，但沒有具體說明情況。

如今接受採訪，雷蒙多又對記者聲稱，美國商務部目前沒有法定權力禁止任何中國企業獲取和使用美國人的數據。她暗示這需要美國國會「開綠燈」：「國會有空間通過兩黨法案，加強商務部的工具箱。」

當被問及如果美國商務部獲得所需要的權力之後，她是否會考慮限制這些被其指控的中國企業時，雷蒙多給出了肯定的回答：「是的。」

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）2023年8月30日訪華期間，在上海出席記者會。（Reuters）

雷蒙多聲稱：「我們既需要更多的法定權力，我隨時準備大力使用這些權力，也需要必要的資源來保護美國人。」她還「哭窮」稱，美國商務部下屬負責國家安全相關出口管制的工業和安全局（BIS）的預算，在10年左右的時間裏一直沒有變化。

《政治報》指出，雷蒙多的這番話，將標誌着拜登政府打擊所謂「收集美國數據的中資企業」的現有努力再次擴大化。

據《紐約時報》報道，當地時間2月29日早些時候，拜登宣布將採取措施，阻止包括電動汽車在內的中國聯網汽車和卡車進入美國市場。他聲稱，這些中國製造的汽車上的聯網作業系統會收集有關美國公民和基礎設施的敏感數據，並將這些訊息傳回中國，對美國國家安全構成威脅。他繼而宣布，美國政府將「採取前所未有的行動」，確保「來自中國等受關注國家的進口汽車不會破壞我們的國家安全」。

白宮發布的新聞稿稱，美國商務部將對採用了中國等受關注國家技術的聯網汽車進行調查。路透社補充道，美國商務部將在60天內就中國聯網汽車的所謂「潛在風險」徵求意見，然後考慮起草法規來解決相關問題。調查還將收集目前在美國組裝的汽車的詳細訊息，包括汽車製造商在哪裏獲得的軟件許可。

另據美聯社報道，雷蒙多對此宣稱，美國正在採取行動，「在中國製造的汽車在美國廣泛流行並可能威脅到我們的私隱和國家安全之前」。

「聯網汽車能夠收集大量敏感數據，從駕駛路線到生物識別訊息。」她煞有其事道：「因此，不需要太多想像力就能想出，像中國這樣的外國對手，如果能夠大規模獲取這類訊息，將如何對我們的國家安全和公民私隱構成嚴重威脅。」

《政治報》介紹稱，目前美國國會已通過了一項法案，聲稱將授權美國商務部對中國企業在不同程度上收集美國數據採取更多行動。這一法案名為《限制危及訊息和通訊技術安全威脅出現法案》，簡稱「遏制法案」（RESTRICT Act）。

美國總統拜登（Joe Biden）2月8日晚在白宮發表講話。（Reuters）

除了在汽車領域，美國還盯上了其他中國科技企業。在特朗普政府執政末期，美國就以所謂「國家安全威脅」為由，對TikTok和微信等應用程式大肆打壓。到了拜登政府時期，打壓行動也未減少。

報道稱，自2024年開年以來，拜登政府對中國的態度明顯更加強硬，且不僅僅是在涉及美國數據的領域。2月，美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）在美國國會眾議院「美中戰略競爭特別委員會」作證時炒作渲染稱：「中國黑客正瞄準美國基礎設施，準備在中國決定發動攻擊的情況下，對美國公民和社區造成嚴重破壞並產生現實傷害。」

《政治報》還認為，雷蒙多的言論、美國國會的辯論以及拜登政府的最新舉動，也可能成為一場與選舉有關的討論因素，即美國兩黨總統候選人，誰對中國真正最強硬、最有效。

2月29日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上曾回應表示，美國泛化國家安全概念，誣稱中方購買美國公民的敏感數據從事惡意活動，禁止數據流向包括中國在內的所謂「受關注國家」，是明顯針對特定國家的歧視性做法。中方對此堅決反對。

毛寧強調，中國政府一向高度重視保護數據私隱與安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式為中國政府採集或提供位於外國境內的數據、訊息和情報。中方已經率先提出全球數據安全倡議，如果美方真的關心數據安全，可以公開支持中國的這一倡議或者作出類似的承諾。中方要求美方停止對中國的污衊抹黑，切實維護開放、公正、非歧視的營商環境，與各方共同制定普遍性的數據安全規則，促進全球數據有序、自由流動。

本文獲《觀察者網》授權轉載

