談新加坡搶Taylor Swift個唱優勢　部長：一流場地與穩定政治環境

新加坡之所以能成功拿下Taylor Swift（泰勒絲）本次的演唱會，主要得益於本地有一流的場地、主辦活動的便利性，以及穩定的政治環境。



新加坡文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝在星期六（3月2日）傍晚於Taylor Swift首場演唱會場外接受《聯合早報》採訪時，指出了新加坡爭取主辦Taylor Swift演唱會所具備的競爭優勢。他剖析了與Taylor Swift團隊談判的過程，以及吸引他們最終選擇了新加坡的原因。

↓ 唐振輝IG上傳在Taylor Swift演唱會場地外的影片 ↓

唐振輝說，Taylor Swift團隊最關心的條件之一是演唱會場地的質量和安全。「（主辦方希望）場地必須是一流的、安全的，同時須讓觀眾感到舒適。」

主辦方也重視場地的技術規格，以及合作方是否有能力在保證安全的情況下舉辦大型活動。是否能夠容易搭建演唱會的舞台場地，也是談判的一個關鍵因素。

新加坡擁有穩定環境 讓人認為非常可靠

新加坡穩定的社會和政治環境，對於爭辦大型活動發揮了重要作用。唐振輝指出，尤其是最近在其他一些國家發生的事件，讓表演團隊擔心演唱會可能被迫取消。新加坡擁有穩定的環境，讓人認為非常可靠，加上有明確的合作條款，這些都給了主辦方保障和信心。

唐振輝說：「在契約方面，當你在這裏（新加坡）簽訂合約時，你知道合約會得以履行。你也知道，政府不會突然改變約定規則。我認為，這些都是無形的，不能用金錢來衡量。」

除此以外，本地還有各種精彩的零售、餐飲和旅遊點，對於演出主辦方來說，新加坡作為一個演唱會城市是具有吸引力的。因為，無論是主辦方的工作人員或是從世界各地飛來的觀眾，都希望可以去一個擁有眾多選擇的精彩城市。

有人說，新加坡給人的印象是高效、乾淨，但乏味。唐振輝認為，當新加坡擁有高效、乾淨等優勢時，卻被說很無聊，這樣的說法不公平。「我認為，我們可以證明我們可以做得很好、很乾淨、很高效，一切都能正常運轉，也同樣能夠精彩。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

