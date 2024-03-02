Taylor Swift演唱會新加坡每場補貼達2300萬元？星媒：金額包6場

美國樂壇天后Taylor Swift演唱會巡迴到亞洲，在東南亞僅設新加坡一站，且泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）2月指，新加坡向Taylor Swift每場演唱會提供200至300萬美元（約1,560至2,340萬港元）補貼，引發熱話。新加坡傳媒3月1日指，金額是全包6場在星洲的演唱會，而非每場。



新加坡亞洲新聞台（CNA）1日報道，新加坡文化、社區及青年部長唐振輝（Edwin Tong）回應指，政府補貼金額遠沒有外界報道所說的高（nowhere as high）。

他又指「他們決定是否要來、要來多少個晚上、想去哪裏…… 事情真相是，這不僅僅是一筆贈款或一項交易，而是一個整體計劃（overall package）。」

報道之後指「據了解，200萬至300萬美元的金額是全包6場演唱會。」

延伸閱讀：Taylor Swift膺時代風雲人物｜談準備開唱秘辛 1原因床上吃飯

+ 15

「Taylor Swift: The Eras Tour」巡迴演唱會的亞洲站僅有日本與新加坡，其中新加坡站3月2至9日在新加坡國家體育場舉行，除5、6日停辦外，總共有6場。該處設5.5萬個座位，門票全數售罄。

泰國總統賽塔2月中公開表示，自己一直都想知道Taylor Swift為何不到泰國辦演唱會，後來主辦機構安舒茨娛樂集團（AEG）向他表示，新加坡向Taylor Swift每場演唱會提供200至300萬美元補貼，又設下條件，要求Taylor Swift不在其他東南亞國家演出。

消息引發熱議，甚至惹來其他東南亞國家政界人士不高興，菲律賓國會議員薩爾塞達（Joey Salceda）2月28日批評新加坡政府「獨佔」Taylor Swift演唱會的做法，並要求菲外交部就此向新加坡正式提出抗議。