新加坡「獨佔」Taylor Swift演唱會　菲律賓議員：不利兩國關係

美國歌壇天后Taylor Swift於3月2日在新加坡開唱，新加坡是Taylor Swift全球巡演的唯一東南亞站。菲律賓一名議員對此感到不滿，批評新加坡以資助Taylor Swift每一場演唱會，作為Taylor Swift不能到東南亞其他國家巡演條件的做法。



菲律賓國會議員薩爾塞達（Joey Salceda）星期三（2月28日）要求菲外交部就此向新加坡政府正式提出抗議。

薩爾塞達接受媒體訪問時說，「這不是睦鄰行為」，並稱這不利於新加坡與菲律賓的外交關係。

他告訴記者：「我們是友好鄰國，所以這樣的舉動有傷和氣。」

泰國首相賽塔（Srettha Thavisin）日前公開指出，新加坡政府為每場Taylor Swift演唱會，提供200萬至300萬美元（約1,560萬至2,340萬港元）的資助，條件是Taylor Swift不能到其他東南亞國家舉辦這個巡演。

新加坡文化、社區及青年部與新加坡旅遊局已證實為巡演提供資助，但拒絕透露資助額，並說正如Taylor Swift在其他城市的演出一樣，「（這個巡演）可能給新加坡經濟帶來巨大收益，特別是對酒店、零售、觀光和餐飲等旅遊行業」。

薩爾塞達說，新加坡當局這麼做確實能夠促進旅遊業，為新加坡帶來巨大收益，「但這卻以犧牲鄰國為代價」。

他同時強調，菲律賓應加大努力促進本國旅遊業，並指馬尼拉若要吸引像Taylor Swift這樣的國際巨星到菲律賓開唱，就必須先改善其基礎設施。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

