93歲麥當勞員工與世界最老OL　日本為何這麼多「大齡工作者 」？

去年一位93歲老人被拍到麥當勞打工，還一周四次夜班，一度成為社會熱話。本想感嘆一句：「哪有什麼歲月靜好，只是有人替你負重前行。」但這位日本老人告訴了記者一句話：「働くことが好き（喜歡工作）。」什麽？這年頭還有人喜歡工作？啊不，這年頭還有人到了90，還喜歡工作？年輕人：「養花，養鳥，打麻雀不好嗎？」



日本91歲打工人，打破世界紀錄

針對此事，評論區的中外網友也是各有各的看法。雅虎新聞報道下的評論，多是被激勵到的年輕人。「任何年齡都可以工作是件好事」「附近麥當勞的老年員工人數正在增加。」「決定工作的人和僱用她的店都很棒！」「成為一個『 想要工作就可以隨心所欲地工作』的世界就很好。」但也有年輕人說：「不要說90歲了，現在立馬不想工作。」「退休圈都開始搶飯碗了？」

不過細想，如果職場對於每個年齡段的人都公平，也不是一件壞事啊。畢竟還有很多人是真的熱愛工作，才選擇一直工作的。說到這，不禁讓日站君想起了另一件「日本91歲大齡打工人」的事件，且與大家來說說……

曾是健力士世界紀錄保持者 點圖看看「世上最年長OL」玉置泰子的故事：

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在「93歲最老麥當勞打工人」出現之前，這位91歲名叫玉置泰子的人，被稱作日本最年長的打工人。一度打破了健力士世界紀錄——世界上最年長的辦公室文員。這件事在當時產生了不小的關注度，影片下上百條留言，幾乎都在稱讚老人的工作態度。

確實，玉置泰子做出了一般人做不出的選擇和成績。雖然身體年齡90多歲，但她依舊每天五點半起床，做半個小時的瑜伽。工作時間也和其他年輕人一樣，早上9點前到公司，傍晚5點半下班，始終保持着高漲的「打工」熱情。而且這已經是她工作的第78年。在她從15歲失去父親後，就開始工作養家（養3個兄弟姐妹），即使現在已經不需要她來支撐家庭，她依舊選擇奮鬥在一線。

但難免的，90歲的人做起事情來不如20歲的人那麼麻利，而且面對辦公室新科技的普及，也令她摸不著頭腦。而玉置泰子當然不會固守陳規，她選擇向前邁一步。請教身邊的年輕人，教她如何打字，盡管現在打字還是很慢，教她如何做Excel表格，儘管用起來不太習慣。就連小她12歲的董事長都坦言：「我真的很依賴她。」就像玉置泰子所說，有些時候是公司需要我。91歲的玉置泰子正如日站君剛剛所說的「很多人是真的『熱愛工作』才選擇一直工作」。

日本大齡工作者

不少人認為玉置泰子的事件是個個例。但據日站君了解，在日本這樣的大齡工作者絕非只有一個。比如說，這位90歲的玻璃切割工匠藤本幸治……

還有90歲的健身女教練 點圖看看更多日本大齡工作者的故事：

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· 90歲的玻璃切割工匠：熱愛藝術 ·

用傳統的刮刀研磨機，在玻璃器皿上製作出花紋，這樣的方式雖然藝術但卻太過老舊。如今取而代之的是更加先進的流水線技術。但因為熱愛，他始終堅持。即使已經過了90歲的高齡，藤本幸治依舊帶著老花鏡，深夜伏案，確保每一次的線條都精準，每一次的花紋都描繪的恰到好處。

儘管這些藝術品並不會讓他賺的盆滿缽滿，但當它們在老爺子手中被把玩時，在商店裏被一個顧客駐足稱讚時，他的心裏就滿足了。就像評論中所說，「熱愛藝術和自我滿足，令人敬佩」。

· 90歲的健身教練：敢於嘗試 ·

無獨有偶，90歲的瀧美香也是個高齡職人，不僅是有人氣的YouTube博主，同時是位健身教練。因為熱愛並堅持健身，在社交媒體上收獲了不少粉絲。更令人敬佩的是，瀧美香不僅僅通過健身擁有了強健的體魄，還擁有了一個敢於挑戰與嘗試的膽量。

她嘗試人生第一次種睫毛，即使89歲，但管他呢。第一次用英文介紹自己，不流利沒關係，下一次會比這一次好。緊跟潮流挑戰年輕人喜歡玩的「動作」，比如說像手機一樣將自己折疊起來。

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· 86歲的工程師：不斷動腦 ·

如果說90歲的瀧美香用運動向年輕人發起挑戰，那麼這位號稱全球最年長的程式員「若宮正子」，則是用腦子發起了挑戰。她40歲開始學英語，60歲買電腦，做了20年的碼農製作出游戲App「hinadan」。

如今這款App已經有四國版本，全球下載用戶數量已經突破了8萬人。因為這件事，連美國蘋果公司邀請她出席了「開發者大會」。在現場若宮正子向庫克（Timothy Donald Cook）演示了這款游戲。她還自豪地說：「庫克讚揚了我。」

86歲的若宮正子正在做的事，讓矽谷精英都膜拜。後來她參與聯合國英語演講，說道：「如果沒有40歲時的那次，嘗試買電腦學程式，大概會因為害怕做不到而放棄」。所以最應該感謝的是，40歲那個有勇氣的自己。

· 76歲的星巴克店員：突破自己 ·

除此之外，還有76歲的星巴克店員山田勝子。因為勝子丈夫的離世，她在星巴克開啟了她人生中的第一次打工。面對每天的「打工挑戰」，她一面微笑，一面說著「每天每天都會有很多新的發現」。而與自己「孫輩」的同事相處，大家對她的評價多是「像是姐姐一樣的存在」。在短短的幾分鐘影片裏，山田勝子多次發出爽朗的笑聲，雖然工作是人生新的挑戰，但她享受這種挑戰，並說自己十分開心。

任何年齡都可以挑戰自我

高齡打工人對於職業的態度，與當下的我們有很大的不同。他們在努力拋棄年齡的限制，去熱愛工作，擁抱藝術，嘗試新的生活，體驗不同的學科。好像他們的存在，是在為年輕人遞上一份膽氣。就像93歲最老麥當勞打工人的同事感慨道：「藪田先生讓我明白，人們在任何年齡都可以挑戰自我。」看過「76歲星巴克店員」事件的網友說，「他們的存在，對於年輕人而言也是學習的榜樣」。打破健力士世界紀錄的玉置泰子的同事也說「我從她那裏得到了勇氣」。

這些高齡職員也讓我們想起了海明威那部著作《老人與海》。故事中84天沒有釣到一條魚的老人，背地裡被人嘲笑與嫌棄，但第85天老人沒有沮喪，沒有倦怠，為了釣到更大的大魚，他選擇繼續出海，向限度挑戰。就是這樣，沒有沮喪，沒有倦怠，繼續熱愛，向未來挑戰。

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