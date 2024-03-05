荷蘭男子移植心臟後存活近40年　創下健力士世界紀錄

荷蘭一名男子在接受心臟移植手術後存活了近40年，創造了健力士世界紀錄。



詹森（Bert Janssen）17歲時被診斷出患有心肌病（cardiomyopathy），這是一種心臟肌肉疾病，會讓心臟難以向全身泵送血液。當時醫生說，詹森只剩下六個月的生命。

那一年是1984年，荷蘭尚未進行首例心臟移植手術，詹森於是被轉介到英國哈爾菲爾德醫院（Harefield Hospital）。

同年6月，一場車禍導致兩名年輕人死亡，詹森移植了其中一人的心臟。手術由移植先驅雅各布（Magdi Yacoub）操刀。

詹森接受心臟移植手術後40年，至今仍然存活。他與妻子育有兩個兒子，並熱衷於滑翔機飛行。（Reuters）

現年57歲的詹森說：「我認為這一天比我的生日更重要。」詹森已婚，育有兩個兒子，並熱衷於滑翔機飛行。

對於自己能夠活這麼多年，詹森說：「我從來沒有看得這麼遠。」

雖然他現在身體健康，但心臟藥物會產生副作用，近年來他不得不放慢腳步。「我仍然或多或少地做我想做的事，但以不同的節奏。」

詹森的現任心臟醫生厄林斯（Casper Eurlings）說，心臟病患者移植後的平均預期壽命為16年。

健力士世界紀錄正式承認詹森在接受移植後存活了39年又100天的成就。

根據健力士紀錄，此前的紀錄是由加拿大人索基卡（Harold Sokyrka）在2021年創下的34年零359天。

厄林斯說，移植患者「需要保持健康的生活方式並保持活躍。詹森做到了」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

