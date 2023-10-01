硬吞50顆死神辣椒打破健力士紀錄　加碼85顆登食辣名人榜亞軍寶座

英國衛報報導，卡羅萊納死神椒（ Carolina Reapers）是目前世界上最辣的辣椒，近日一名加拿大男子用最短時間完食50顆死神椒，刷新自已的健力士世界紀錄，接著又吞下85顆，總共135顆死神椒下肚。



健力士世界紀錄（Guinness World Records）9月26日宣布，來自加拿大的 Mike Jack 用6分鐘49.2秒吃完50顆卡羅萊納死神椒，以平均每秒8顆的速度打破過去自已創下的紀錄。

不止如此，Jack 還接着加碼狂嗑85顆，總計吃下135顆死神椒，榮登吃辣排名協會「火焰聯盟」（League of Fire）亞軍寶座。火焰聯盟專門記錄食辣名人榜，辣物遍及辣椒醬、激辣栗米片、辣椒巧克力和麻辣布朗尼等。

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死神椒達到164萬史高維爾辣度單位（Scoville Heat Units），作為參考，墨西哥辣椒（Jalapeño ）介於2,500至8,000之間。Jack 談到第一口最恐怖，「最初的辣味非常強烈，第二口就沒那麼糟了，可是一個比一個辣，因為辣感會擴散到口腔不同角落。」

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另外，Jack 也是其他不同紀錄的保持人，包括用8.56秒最短時間吃完一罐辣椒醬、在1分5.56秒內喝完1公升番茄醬。除此之外，今年 Jack 和太太共同打破吃完哈瓦那辣椒（Habanero Pepper）接吻的最長時間，兩人親了長達15分鐘6.5秒。

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