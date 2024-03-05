新加坡收緊外籍專業人士簽證規定　月薪門檻升至5600新元

新加坡政府3月4日宣布，為確保外籍僱員質素並為本地人營造公平競爭環境，將從2025年起提高公司聘用外國高級管理人員和專業人士的薪資標準，外籍人士申請就業准證（EP，即工作簽證）的月薪門檻必須從目前5,000新元（約2.91萬港元）提高到5,600新元（約3.26萬港元）。



據《聯合早報》報道，新加坡人力部長兼貿工部第二部長陳詩龍3月4日在國會撥款委員會辯論人力部開支預算時說，除其他行業外，對於薪資較高的金融服務領域，對就業准證申請者的薪資要求會更高，從現有每月5,500新元（約3.2萬港元），調高至6,200新元（約3.6萬港元）。

陳詩龍表示，理解有意聘請外籍僱員的企業需要更多時間做好準備，因此新措施會在明年1月才生效，更新准證者則須從2026年1月起滿足收入門檻條件。

新加坡人力部門表示，此舉旨在確保就業准證持有者的高質素，並為本地人提供公平競爭環境。

路透社提到，長期以來，作為東南亞金融中心，新加坡一直是外國公司設立地區總部的熱門地點，而外國勞動力一直是一個棘手的問題，當地居民擔心就業機會的競爭。

截至去年6月，新加坡的外國勞動力總數約為150萬，其中有19.73萬名持有就業准證的外國人，而新加坡的總人口數還不到600萬。

圖為新加坡魚尾獅像，2020年9月17日上載。（Unsplash/ Jisun Han）

自2020年新冠疫情爆發以來，新加坡僱用外籍人士的薪資門檻已經三度提高，上次調整於去年9月生效，從4,500新元（約2.61萬港元）提高到5,000新元。

外籍申請者須在月薪、學歷、企業員工多元化及支持聘用本地人等的數項評估中，取得至少40分，才能申請新就業准證。申請者的年齡越大，收入門檻越高，例如年齡在40多歲者，收入要求可達1.07萬新元（約6.23萬港元），旨在為不同年齡層的本地僱員維持一個公平競爭環境。

此外，新加坡去年1月還推出了吸引頂級人才的頂級專才准證計劃（Overseas Networks & Expertise Pass，簡稱ONE Pass）。截至今年1月1日，新加坡人力部門已批准近4,200份申請。

《聯合早報》指出，要取得這個沒有名額或國籍限制、有效期長達5年的准證，外籍申請者過去4年的月薪須至少3萬新元（約17.46萬港元），或到新加坡後會賺取同等月薪。申請者也須證明自己是在市值超過5億美元或年營收超過2億美元的企業任職。

在文化藝術、體育、學術和研究領域有卓越成就的個人，可不必滿足月薪3萬元的條件，他們的申請將由人力部和相關政府部門，視個案聯合審批。

本文獲「觀察者網」授權轉載

