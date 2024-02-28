晉身各地1%富人要多少錢？報告指新加坡門檻逾4000萬　香港低四成

如果你有522.7萬美元（約4,077萬港元）淨財富，就可能躋身新加坡首1%富人俱樂部。在亞太地區，新加坡的門檻最高。



就全球而言，高居榜首的是摩納哥，達1288.3萬美元（約1億港元）。其後為盧森堡的1083.2萬美元（8,448萬港元），以及瑞士的850.9萬美元（6,637萬港元）。美國則排名第四，報581.3萬美元（4,534萬港元）。

根據房地產諮詢公司萊坊（Knight Frank）星期三（2月28日）發布的《2024年財富報告》（The Wealth Report 2024），這是位列各地1％富人的門檻。

亞太區各地門檻

就亞太地區而言，澳洲這1％的門檻是467.3萬美元（3,644萬港元），新西蘭為457.4萬美元（3,567萬港元），香港為309.4萬美元（2,413萬港元），日本是197.1萬美元（1,537萬港元），中國大陸是107.4萬美元（837萬港元）。

新加坡：圖為2020年4月7日，新加坡魚尾獅公園的景色。（Getty）

報告說：「在我們今年報告評估的所有市場中，這首1％富人俱樂部的門檻，遠低於成為超高淨值人士（UHNWI）的3000萬美元門檻。另外，歐洲樞紐位居榜首，其中以摩納哥為首，加入1％俱樂部的門檻為1290萬美元。緊隨其後的是盧森堡（1080萬美元）和瑞士（850萬美元）。」

報告也說：「也許令人驚訝的是，考慮到美國在總體財富創造方面的主導地位，美國以580萬美元排名第四。在整個亞太地區，新加坡以520萬美元的門檻遙遙領先。」

它也指出：「我們的研究結果證實了國家之間財富分配的巨大差異，較小樞紐偏向較高的門檻。隨着西方國家尤其得努力解決政府赤字和增加稅收的需要，預計政策將更加關注財富的所在地、財富如何在各個經濟體中分配，以及政府如何既徵稅又鼓勵財富增長。這些結果並不容易確保能夠取得。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

