以巴戰爭｜Starbucks遭杯葛　路透社：中東代理裁2000僱員

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）爆發戰爭後，星巴克（Starbucks）遭遇中東民眾「杯葛」，據路透社3月5日引述消息人士指，中東地區代理商AlShaya Group被迫關閉部份門店，解僱2,000人。星巴克行政總裁納拉辛漢（Laxman Narasimhan）在1月的電話會議也曾告訴投資者中東業務遇到困難。



AlShaya Group總部位於科威特，擁有眾多西方快餐品牌的特許經營權。路透社5日引述匿名消息人士稱，裁員從3日開始，約佔集團近5萬名員工總數的4%，主要集中在中東和北非的星巴克特許經營店。

報道指集團在一份聲明中坦言已在中東和北非地區的店鋪裁員，「考慮過去6個月持續嚴苛的經營環境，我們不得不做出令人痛心且困難的決定，減少星巴克在中東和北非各國店鋪的員工人數。」

星巴克高層曾在1月30日的財報會議上概述2024年營利收入預測，營收增長率將在7%至10%，低於預期。星巴克在2023年10至12月間營收增長8%，達到創紀錄的94.3億美元，但卻低於分析師預測的96億美元，部份原因可能與抗爭抵制有關。

針對中東地區業務受阻的問題，行政總裁納拉辛漢1月說，「中東發生的事件也對美國產生影響，因為人們對我們的立場出現誤解」。

在以巴戰爭爆發後，親巴勒斯坦的阿拉伯國家醞釀抵制潮，路透社2月報道，運動基本上是民間自發，原因是不滿西方國家支持以色列在加沙的軍事行動。活動針對被指親以色列的企業，如被指與以色列有財務聯繫，又或在以國投資。

2023年12月，土耳其全國電視頻道TGRT Haber主播居納伊（Meltem Günay）因在播報新聞時，畫面內有一杯星巴克飲料入鏡，她連同節目的導演被電視台開除。

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