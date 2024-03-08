鳥山明逝世｜童年窮困靠繪畫忘飢餓　刻苦筆耕成就顛峰作《龍珠》

3月8日稍早，官方宣佈令人心痛的消息：日本漫畫《龍珠》作者鳥山明因急性硬膜下血腫逝世享壽 68 歲。作為日本國寶級漫畫家，鳥山明一生獲獎無數，除了代表作《龍珠》、《IQ博士》等，亦為《勇者鬥惡龍》、《時空穿梭機》（超時空之鑰）、《藍龍》等著名遊戲擔當角色設定。



鳥山明出生愛知縣農村的一個貧苦人家，家境貧寒的他飢餓時只能選擇拿起畫筆來暫時忘卻飢餓，進入小學鳥山明依靠繪畫獲得多個獎項，高中更通過自己創作的美術畫報獲得全國高校級別獎項，這段時間在繪畫上的才能便已顯露出來。

認識更多鳥山明生平：（按圖了解）

+ 21

1977年鳥山明偶然看到《周刊少年Magazine》的新人漫畫大賞招募廣告開始自己的創作，儘管早期作品並未獲獎，不過潛力仍受到重視，責編鳥嶋和彥鼓勵，「雖然現在畫的沒有那麼好，但繼續努力將來會有成就」，這也給了鳥山明繼續畫下去的動力。

1980 年開始連載的《IQ博士》成為鳥山明最火熱作品，動畫化後更以36.9%收視率位列TV動畫收視率排行榜第三位。1984年開始連載的《龍珠》讓鳥山明真正成為了國民級漫畫家，全篇42本的《龍珠》於日本國內銷量1.6億本，日本以外銷量更高達2.6億本，這一連載就是長達11年，並且多次改編為動畫、遊戲、電影等衍生作品，粉絲更是遍佈全球，他也曾獲得「二十七屆小學館漫畫賞、日本媒體藝術百選名單、安古蘭國際漫畫節40周年記念特別賞、法國藝術文化勳章 Shvalier...」，今日逝世的消息也讓所有粉絲心痛不已。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】