多國推動盛事經濟　印尼爭取演唱會獨家主辦權：新加坡能我們也能

印尼效仿新加坡，爭取海外藝人演唱會獨家主辦權，舉辦具有競爭力的演唱會，創造可觀的旅遊收入。



印尼海洋與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）星期四（3月7日）出席在峇厘島首府登巴薩舉行的一項商業配對活動閉幕儀式時說：「新加坡能提供給藝人的東西，我們也能。我們必須勇敢地競爭。如果新加坡能從中獲益，為什麼我們不能？」

他指出，印尼當局已經就這項計劃召開會議，並透露有一家娛樂公司已獲得一名海外藝人到印尼舉行獨家音樂會的主辦權，會在未來半年內落實，但他沒有透露這名藝人的身份。

他還呼籲娛樂業者與更多藝人達成協議，舉辦具有競爭力的演唱會。「有一家娛樂公司已經獲得許可，我要求他們尋找其他藝人並達成協議。」

印尼海洋與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）2023年9月在社交網站上傳的圖片（IG@luhut.pandjaitan）

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新加坡政府撥款為美國歌壇天后Taylor Swift（泰勒絲）演出提供津貼，並與對方達成協議，爭取到她全球巡演的東南亞站主辦權。

盧胡特估計，新加坡與Taylor Swift的協議將轉化為可觀的外匯收入，包括連續9天爆滿的酒店入住率。「因為Taylor Swift的演出，你有兩周時間不能去新加坡。9天的酒店都被訂滿了。為什麼呢？因為印尼不能舉辦她的演出。」

Taylor Swift「時代巡迴演唱會」東南亞站，從3月2日起在新加坡舉行六場演出，吸引大批世界各地的歌迷前來觀看，估計能帶來多達5億新加坡元（約29億港元）的旅遊收入。

本文獲《聯合早報》授權轉載

