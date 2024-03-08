馬來西亞前部長：新加坡就算不爭　Taylor Swift不會來　原因是它

馬來西亞衞生部前部長凱利（Khairy Jamaluddin）直言，即使新加坡不極力爭取東南亞獨家主辦權，美國天后Taylor Swift（又譯泰勒絲）也不會到馬國開演唱會。



星洲網星期五（3月8日）報道，凱利和前巫統宣傳主任沙里爾韓丹一起主持博客節目「Keluar Sekejap」時說：「即使沒有新加坡的高明手腕，Taylor Swift也不會來馬來西亞，因為我們在涉及此事時，會變得太過政治化。」

錯失天后抵馬開唱在馬國政壇引起爭論。國盟成員黨土著團結黨法律及憲法局副主席沙莎麗娜星期三（6日）發文告說，馬國政府早在2022年就與Taylor Swift演唱會主辦方協商，但最後卻是新加坡取得主辦權。她要首相安華解釋此事。

2024年3月2日，Taylor Swift巡迴演唱會在新加坡舉行期間，她的歌迷在國家體育場隨着她的歌曲翩翩起舞。（Reuters）

凱利說：「（但只有來自土團黨黨員的言論）還不足夠，除非是伊黨國會議員說的，那我們才會看到巨大變化。」

新加坡政府爭取到Taylor Swift演唱會東南亞站的主辦權，預計能帶來5億新元（約29.3億港元）收益。

沙里爾韓丹說：

（新加坡使用高明手段推動經濟）已不是新鮮事，我想這是不由得敬重的，對他們如何做到這一點的認可……他們舉辦世界一級方程式賽車（F1）前後，舉辦多項大型會議。這是我們可以效仿的，雖然不是一樣的方式，但可以效仿提前規劃的精神。

圖為2024年2月28日，新加坡濱海灣金沙購物商城，粉絲們在Eras Tour演唱會舉行前以Taylor Swift作品《1989》為主題設計而成的裝置合照。（Reuters）

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