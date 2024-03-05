新加坡「獨佔」Taylor Swift東南亞演唱會　李顯龍：非不友善之舉

Taylor Swift在新加坡舉辦東南亞獨家演出，是一項「成功的安排」，新加坡總理李顯龍並不認為新加坡爭取這項協議是不友善之舉。



出訪澳洲墨爾本的李顯龍星期二（3月5日）與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）舉行的聯席記者會上，被問到新加坡爭取到成為Taylor Swift「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）在東南亞唯一站點，是否引起其他東南亞國家的不滿。

圖為新加坡總理李顯龍2023年10月5日在當地出席「亞洲前瞻峰會2023」。（Reuters）

李顯龍說，政府從發展後新冠疫情時期旅遊業的資金中撥款，為Taylor Swift演出提供津貼，並與對方達成協議。

「這是一項成功的安排。我不認為這麼做不友善。有時某個國家談成協議，有時是另一個國家。我們不會明擺着說，『你能在這裏演出的條件是你接着去其他地方演出』。」

Taylor Swift在新加坡的前一站是澳洲悉尼。李顯龍說，相信澳洲當局和Taylor Swift團隊必定也達成了「相互可接受，且合理的安排」。如果能達成這樣互惠互利的協議，能為新加坡帶來經濟效益及帶進整個區域的遊客和善意，何不為之。

「如果我們沒有達成這樣的協議，她會到東南亞另一個地點，或是在更多地點演出嗎？也許會，也許不會，這些得由她來決定。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

