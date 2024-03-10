特朗普2.0時代會怎樣？　美國學者：更混亂　傳統盟友最可能受苦

美國大選篤定為現任總統拜登（Joe Biden）與前總統特朗普（Donald Trump）的對戰，依照民調走勢，特朗普回朝執政機會不低。杜克大學政治學與公共政策教授、前美國國家安全委員會特別顧問Peter Feaver在2月撰文主張，特朗普2.0時代會更混亂，美國的「對手」如中俄有望繁榮，傳統盟友則最可能受苦。



Peter Feaver在2月19日刊登於《外交事務》（Foreign Affairs）、題為「特朗普2.0時代的真正挑戰」（The Real Challenge of Trump 2.0）的文章，他談到大家都經歷過特朗普1.0時代，大概知道2.0時代有什麼可能發生，但由於圍繞特朗普的狀況改變，2.0時代會是更加混亂的經歷。

他指出特朗普的觀點未有什麼變化，但這次特朗普團隊已經完成上次未能做的準備工作，他們會有一個已轉型的共和黨做後盾，帶着一份更詳細的朋友與敵人名單，更能讓官僚政治屈服於他們的意願。

2024年3月5日「超級星期二」當晚，特朗普在佛羅里達州海湖莊園發表演說。（Reuters）

Peter Feaver主張在特朗普2.0時代下，有望繁榮的國家是美國的「對手」如中國、俄羅斯，最可能受苦的則是傳統盟友如歐洲國家、日本與在西半球的夥伴。

文章稱特朗普的回歸會導致美國變得更單邊、更冷漠，有時甚至更咄咄逼人，且不會太致力於維護面臨愈來愈大壓力的地緣政治結構和自由價值觀。

他指2.0時代的改變是特朗普新政府成員將不太可能抑制特朗普最糟糕的衝動，且國外地緣政治環境也變得不同，若果特朗普重返白宮，他會在一個更混亂的世界行事，背景是東歐、中東的重大戰爭、台海與南海衝突風險不斷增加、與伊朗和朝鮮的緊張局勢升級以及其他危機。

他稱這需要美國作出更多國際參與和領導，這特朗普回歸後帶來的可能是相反結果。

特朗普支持度領先拜登

路透社1月底引述民調結果稱，特朗普支持度領先拜登6個百分點，另有2023年12月的美媒民調指，特朗普在多個搖擺州份支持度高於拜登。