奧斯卡2024｜賽前被指逐字逐句抄襲《滯留生》失落最佳原創劇本獎

第96屆奧斯卡金像獎已在3月11日於洛杉磯杜比劇院舉行頒獎典禮。《奧本海默》（Oppenheimer）成大贏家，包括得最佳電影、最佳導演（基斯杜化路蘭，Christopher Nolan）及最佳男配角（羅拔唐尼，Robert Downey Jr）等共7個獎項，而「影后」最佳女主角則由《可憐的東西》（Poor Things）的艾瑪史東（Emma Stone）獲得。不過贏獲最佳女配角（達芬采兒蘭杜芙，Da'Vine Joy Randolph），且獲提名為最佳原著劇本的《滯留生》（The Holdovers）卻爆發抄襲風波。



根據《綜藝報》報道，曾編寫《天才貓奴畫家》（港譯《迷幻貓世界》）以及發想《路卡的夏天》（港譯《夏日友晴天》）故事的賽門史蒂芬森（Simon Stephenson）向美國編劇工會發出檢舉信，稱《滯留生》劇本和他2013年的劇作《Frisco》幾乎如出一轍，就算只看最簡短的段落，也瞧得出《滯留生》抄襲超明顯，已到厚顏無恥的程度。

《Frisco》描述厭世的兒科醫生被迫照顧15歲的病人，《滯留生》則改成厭世的寄宿學校老師被迫在聖誕假期照顧無家可回的15歲學生，除了情境不完全相同，賽門控訴《滯留生」在對白上甚至是逐字逐句抄襲。《Frisco》曾被選入未被拍攝但最受到稱讚與看好的出色劇本之一，《滯留生》導演亞歷山大佩恩（Alexander Payne）更曾經有機會執導，參與過一段時間的籌備，他雖然沒有把《Frisco》拍成電影，卻曾拿到過這個劇本，也難怪當《滯留生》推出、內容還和《Frisco》頗為雷同，會激發賽門史蒂芬森的強烈不滿。

他雖然沒有主動對外揭露此事，卻被《綜藝報》顯著處理，只是當《綜藝報》報道刊出時，奧斯卡票選已經結束，對於得獎結果不會再有影響，亞歷山大潘恩和編劇大衛海明森（David Hemingson）都尚無回應。本屆最佳原創劇本，被視為法國電影《墮下的對證》與《滯留生》兩大熱門競逐，並終由《墮下的對證》勝出，不過有份參演《滯留生》的達芬采兒蘭杜芙則以大熱姿態贏獲最佳女配角殊榮。

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