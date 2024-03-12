特朗普：禁制TikTok或令部份年輕人「發瘋」＋Facebook坐大

美國前總統特朗普3月11日表示，擔心TikTok 威脅美國國家安全和私隱，但指該平台有很多壞處的同時，也有很多好處，包括可有效阻止Meta 旗下的 Facebook 坐大。他又稱，如果全面禁止，部份年輕人會「發瘋」。



特朗普承認，鑑於TikTok 的所有權在中國，認為TikTok 仍然構成國家安全風險，「如果中國想從TikTok得到任何東西，TikTok就會給予，因此美國的國家安全風險就會上升。」但他指出，有很多人喜歡TikTok，如果全面禁止，部份年輕人會「發瘋」。

特朗普將注意力轉移到Facebook 上，指該平台在隱私和安全方面也存在類似問題，認為 Facebook 對我們的國家非常不利，尤其是在選舉方面。他認為，如果禁止TikTok只會讓Facebook 規模倍增，他將 Facebook 稱為「人民的敵人」。

眾議院一個委員會上星期通過法案，要求字節跳動165天內剝離TikTok業務，否則TikTok和字節跳動旗下其他應用程式，將在美國被禁止上架。總統拜登（Joe Biden ）表示，如果法案獲通過，他願意簽署法案。

特朗普擔任總統期間，其政府也曾於2020年試圖將TikTok從美國的應用程式商店下架，但沒有成功。特朗普隨後命令字節跳動在90 天內剝離 TikTok。這項努力一度讓Microsoft競購TikTok在美業務，但未能實現。