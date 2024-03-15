與鳳行｜劇情+演員介紹+上映資訊 林更新趙麗穎繼楚喬傳後再組CP
撰文：陸劇星球
出版：更新：
陸劇《與鳳行》是九鷺非香的在《招搖》、《蒼蘭訣》、《護心》之後，再次影視化的仙俠作品，在故事與選角上一直保有好口碑的形象，宣布改編立刻引起關注；除了有強大的原著加持，卡司更是驚艷，請到《楚喬傳》的「星月CP」林更新、趙麗穎再次聯手，選角一曝光就讓觀眾興奮不已，滿心期待趕緊殺青、開播！
上映資訊：
拍攝時間：2022.6.14-2022.11
開播時間：2024.3.18
頻道平台： 騰訊視頻、WeTV
導演：鄧科
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劇情簡介：
上古神殞後，世間只剩最後一個神君「行止」。傳言行止（林更新 飾）神君數萬年獨居天外天，並無情無慾。仙魔大戰中，以一己之力力挽狂瀾，封印禍害三界的妖魔於墟天淵；而魔界銜珠而生的女王爺沈璃（趙麗穎 飾），卻在她千歲誕辰之際，為了躲避政治聯姻的，意外被打回鳳凰原形，負傷墜落人間，但在重傷昏迷之際，被凡間小販將她當雞拔光了全身的毛，一個青衣白裳的清秀男子路過「要了她」，從此兩人的命運緊緊地糾纏在了一起…
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角色介紹：
行止（林更新 飾）：世上最後一位神君，在仙魔大戰一人力挽狂瀾；一身素白的形象、萬年獨居無情無慾。
沈璃（趙麗穎 飾）：魔界霸王花，一杆銀槍平四海戰八荒。
墨方（辛雲來 飾）：沈璃座下大將，暗戀沈璃、默默守護。
拂容君（何與 飾）：帝君三十三代孫，仙界有名的花花公子。
琉羽（宣璐 飾）：魔君六冥的弟子也是妻子，卻愛上了妖獸王鳳來，偷偷懷上了沈璃。
沈木月（曾柔 飾）：新一代魔君，沈璃的養母。
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