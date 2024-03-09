吳磊8部陸劇推薦　拍《瑯琊榜》成名《在暴雪時分》吻戲錫唔停

被內娛封為「正能量實力小生」的演員吳磊，從2005年就以童星身份演戲，在2015年因於《瑯琊榜》演活了武功高強、天真可愛的小飛流，開展了知名度！近年陸劇作品與人設幾乎好評如潮，像在《長歌行》中飾演戰功赫赫的阿詩勒隼、《星漢燦爛》中少年將軍的淩不疑，都大展鐵漢柔情狂圈粉！



近期在熱播劇《在暴雪時分》中化身帥氣學長，直接開追女主角，甚至有多場高甜吻戲，令不少姨母粉欣慰表示「吳磊真的登大人啦！」吳磊還有超多作品魅力爆棚，跟著小編一起來盤點吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、2018《鬥破蒼穹》蕭炎／豆瓣評分:4.4

《鬥破蒼穹》該劇根據天蠶土豆同名小說改編，講述了少年蕭炎（吳磊／飾）在創造了家族修煉紀錄後卻接受了種種打擊，在經過藥老（陳楚河／飾）的悉心教導後，聯手蕭薰兒共同戰勝強敵的故事。由於吳磊是小說的書粉，對劇本思路特別清晰以外，飾演與他本人相似的角色，有著熱血執著的堅毅少年，追求精益求精的他，敬業精神讓劇組人員很是敬佩！

二、2020《上古密約》百里鴻爍／豆瓣評分:4

《上古密約》講述上古時代，九嬰亂世，金木水火土五官自我犧牲、合力退敵，再次履行了千年前許下的保衛天下的約定，由百里鴻爍（吳磊／飾）、百里鴻熠（宋祖兒／飾）、百里昊和（王俊凱／飾）主演，雖然吳磊飾演的百里鴻爍，外表看似傲嬌公子哥，但其實心思勇敢細膩，護姊心切的他還因此玩起男扮女裝，戲中眼神、舉止都展現百分百的投入，演技頗受好評！

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三、2020《穿越火線》路小北／豆瓣評分:7.9

《穿越火線》講述2008年的肖楓（鹿晗／飾）與2019年的路小北（吳磊／飾）在一張遊戲地圖中跨時空相遇，從懷疑、信任、各自組建戰隊、研究戰術、幫助對方成長，最終以不服輸的精神在各自時空實現逆風翻盤的故事。吳磊在劇中飾演電競天才，但因車禍導致下肢癱瘓的輪椅少年，揣摩殘疾人士的肢體動作相當到位，輪椅也運用自如，演技果然不負衆望。

四、2021《長歌行》阿詩勒隼／豆瓣評分:6

《長歌行》講述唐朝永寧郡主李長歌（迪麗熱巴／飾）因宮變失去血親，靠著自己的聰慧存活，陰錯陽差與突厥的阿詩勒隼（吳磊／飾）相識，多次同生共死的情況下，兩人也結下深厚的情誼。吳磊飾演的「阿詩勒隼」在戲中詮釋出深情不移的愛戀，還難得展現精壯的臂膀和胸肌，不經意撩粉魅力收服觀眾的心，與迪麗熱巴這對高顏值CP也意外受到網友喜愛。

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五、2021《啟航：當風起時》蕭闖／豆瓣評分:7.7

《啟航：當風起時》講述90年代初期，蕭闖（吳磊／飾）、裴慶華（侯明昊／飾）等年輕人在90年代初期，從草根蛻變成一代商業奇才的故事。劇中氛圍感都拉滿了90年代懷舊質感，人物命運和人物關係的戲劇性，對時間和空間、人物的穿透性，都讓網友好評不斷。吳磊第一次演年代戲，三七分的長髮造型非常符合年代感，非常復古！

六、2022《星漢燦爛．月升滄海》淩不疑／豆瓣評分:7.6

《星漢燦爛．月升滄海》講述了背負沈重身世的少年將軍淩不疑（吳磊／飾），與父母長期征戰在外的留守少女程少商（趙露思／飾）在無數次考驗中互相治癒、相伴成長，堅守內心的正義，並攜手化解家國危機的故事。深情又絕情的凌不疑，帶起新一波古裝瘋美男潮流，結局時趙露思對吳磊說遇見他是自己三生有幸，吳磊也回答「此生能遇見妳，我亦三生有幸」，太甜太暖了必看呀！

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七、2023《愛情而已》宋三川／豆瓣評分:8.2

《愛情而已》講述坐慣冷板凳的羽球運動員宋三川 （吳磊／飾演），因緣際會認識人生陷入瓶頸的梁友安（周雨彤／飾演），在她的邀請下，轉職成為網球運動員，並肩作戰開啟第二人生。這部姊弟戀劇情沒有一見鍾情，沒有一言不合就親嘴，更沒有霸總的壁咚，劇中吳磊將心懷理想卻解不開心結，那種頹廢痛苦演繹得淋漓盡致！

八、2024《在暴雪時分》林亦揚

《在暴雪時分》中飾演退役撞球選手林亦揚，故事一開始就對殷果（趙今麥／飾）一見鍾情，不僅主動請人喝酒，還將所有的證件掏出博取信任，事後繞路將人送回酒店，靠帶人吃飯、幫忙解決殷果的房子問題、時刻注意殷果的安全，直球路線讓感情迅速加溫，帥氣學長形象瞬間擄獲不少觀眾的心，在業餘球賽上的才華更讓人好感度飆升。

吳磊是個綜藝感很強、對待粉絲很好、善待身邊每一個人、喜歡騎腳踏車、非常努力的演員。在影視圈裡有著高情商代表的他，受訪時往往運用智慧化解尷尬！只要看過他演的戲就會上癮，小編可是非常期待他未來在演藝事業的發展呢，希望他能帶給我們更多更完美的作品！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：《大理寺少卿遊》丁禹兮帥氣秀貓拳，與周奇捲入懸案！任敏、魏哲鳴驚喜加盟助破案！】