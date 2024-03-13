慶餘年2｜耽改劇被禁「一類陸劇」成內地熱潮《琅琊榜》創先河

耽改殉了之後，沉寂已久的「古裝大男主」們要在今明兩年活躍起來了。如今的「男頻劇」一般是指改編自以凡人流、眾神流和贅婿流為代表的男頻網文，或武俠、玄幻、冒險類大IP的劇集。男頻劇一般擁有一個核心的「大男主」，劇情主要圍繞男主角展開，以他的成長、愛情、謀略、爭鬥等故事線為主要看點。



較為典型的大男主有《琅琊榜》中的梅長蘇、《慶餘年》中的范閑、《將夜》中的寧缺。

這類劇集通常具有高投資和大製作的特徵，製作方一般會選擇能夠帶動收視和熱度的小生來擔綱「大男主」。畢竟在粉絲眼中，「大男主」、「大女主」屬於演員的高光時刻，角色較長的成長弧光、眾星捧月的陣容都必不可少。

在男頻爽文的基礎上，近幾年的雙男主、三男主和群像劇越發受歡迎。如《大宋少年志》、《鬥羅大陸》、《蓮花樓》以及最近播出的《紫川·光明三傑》都不止一位男主角。如果大男主一個人「雙拳難敵四手」，就給他增加牢靠的左右手，實在不行還可以「組團作戰」。這類型的大男主+群像劇，文中也會提及。

2024年，張若昀、肖戰、成毅、楊洋、羅雲熙、任嘉倫等都有相應的古裝男頻劇待播，一場「誰是最強大男主」的序幕正在拉開。

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《慶餘年2》權謀升級，輕喜風刮進探案劇

架空世界、逆天改命、復仇爽文，這幾個男頻劇的常用標籤，即使是豆瓣9.4分的《琅琊榜》都沒能逃脫。但「第一個吃螃蟹的人」總是存在差異性的優勢，精良的製作和過硬的演技放到現在也是稀罕物。

如果說《琅琊榜》開創了權謀＋武俠的「大男主復仇劇」先河，用改頭換面的儒俠連接起廟堂和江湖；《慶餘年》則在此基礎上又加入了穿越和輕喜元素，灑脫通透的范閑做主角，伴隨著復仇濃度的減弱和男主頻開「金手指」，給男頻劇帶來了新氣象。

已經進入後期階段的《慶餘年2》擁有目前古裝劇的最強陣容，不僅保留了第一部的張若昀、李沁、陳道明、吳剛、郭麒麟等主要角色，還增加了俞飛鴻、歸亞蕾、金晨、王楚然等新角色。

根據小說進度，《慶餘年2》的主要看點一方面在權謀戲，范閑將要面對抱月樓的迷局、春闈危機中二皇子的陷阱等，張若昀飾演的范閑與一眾老戲骨的鬥智鬥勇還將繼續。

另一方面，是范閑和「雞腿姑娘」林婉兒婚後的日常，這對CP在第一部中恰到好處的感情戲是一股清流，甚至征服了很多對戀愛戲份零耐性的男性觀眾。但《慶餘年2》加入瑣碎的家庭戲份之後，男主進階和權鬥的爽度相比第一部是否有所降低？武俠與權謀部分又將怎樣巧妙融合？都還在等待成片揭曉。

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新麗待播的古裝劇中，還有一部體量相對較小，走懸疑+穿越+輕喜路線的《大奉打更人》。由《贅婿》、《卿卿日常》的製片人劉聞洋製作，鄧科執導，王鶴棣、田曦薇主演。講述現代打工人楊淩（王鶴棣 飾）意外進入大奉王朝成為打更人許七安，憑藉現代所學所能，屢破奇案，成為大奉斷案高手的故事。

根據預告介紹，打更人的工作日常包括了查案、巡街、抄家、監察百官、收集情報；而在設定中，大奉世界裡有妖、有法術，這也意味著玄幻元素的融入；王鶴棣的「川普」臺詞「你也可以叫我許sir」「知不知道現在有一種惡疾叫近視眼」直接把視角拉回現代。

不以家國大義為主題，男主穿越「開天眼」、打工人心態、臺詞詼諧無厘頭都似曾相識，類似《贅婿》的「小男主」敘事也很討巧。玄幻、懸疑諸多相互衝突的要素放在以前或許是「災難」，但近年也出現了《唐朝詭事錄》這樣的成功案例。一切皆有可能，就看這種古今切換的輕快探案劇能否打開年輕觀眾的味蕾了。

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大IP+頂流，武俠、冒險風再起

年前開機、目前還未煞科的《藏海傳》是鄭曉龍繼《羋月傳》之後再次執導的古裝劇，由肖戰、張婧儀主演。這部劇屬於原創劇本，靈感來源於南派三叔2017年在微博上更新的段子，主要講述《盜墓筆記》中虛構的明朝地理學家、勘輿家汪藏海的故事。

小說中寫的汪藏海是一個奇人，他設計建造了明宮、曲靖城等明代城市建築，傳說到過澳門。在風水上的造詣登峰造極。「他的一句話，甚至使幾個城市在中國徹底消失。」簡單來說，就是「吳邪他們下的墓很多是汪藏海建的」。

男主汪藏海的扮演者是憑藉古偶劇登上頂流寶座的肖戰。去年肖戰有三部不同類型的劇播出，分別是仙俠劇《玉骨遙》、京味劇《夢中的那片海》和都市劇《驕陽伴我》，雖然類型各有不同，但角色屬性均脫不開偶像、勵志、青春幾大元素，受眾也多以年輕女性為主。

對肖戰來說，《藏海傳》從戲路和受眾層面上都有明顯的拓寬。

電視劇在原有人物設定的基礎上，還增加了更為複雜的復仇和權謀線，給藏海設計了大雍國欽天監監正蒯鐸之子的前身，他背負滅門之仇，十年後化名藏海重回京城，憑藉多年學習的營造技藝和縱橫之術，一路智博奸佞，終於沉冤得雪。

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《盜墓筆記》+朝堂博弈是什麼效果？可到《藏海傳》中尋找答案。

另一位憑藉去年的爆款武俠劇《蓮花樓》人氣高漲的演員成毅，下一部劇《英雄志》更加受到關注。孫曉所著的同名小說被贊為「金庸封筆古龍逝，江湖惟有英雄志」，其中「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」的宏大主題也吸引了大批擁躉。

成毅在其中飾演以文弱之身對抗不公世道的讀書人盧雲。

《英雄志》的書迷的小H認為，《英雄志》不止爽文和逆襲，它有江湖，有權謀，有兒女私情，也有兄弟義氣，販夫走卒、市井小民、乞丐與皇帝皆可為俠。作者孫曉借由主角們來傳達內心的堅守和道義的追尋。

她稱，在《英雄志》略帶灰暗且血雨腥風的故事裡，男主盧雲是一抹亮色。「文弱書生，卻敢以身殉道；生性善良，在生死邊緣也不曾動搖內心堅守；情緒穩定，在任何境況都能泰然處之。一個手無寸鐵、自身難保的小人物，為一個萍水相逢的陌生人置生死於不顧，很符合俠的本質。」

不過，小H提到，盧雲並不算是傳統意義上的大男主，比起《英雄志》中心機深沉的玉面郎君楊肅觀，和飛揚灑脫、敢舉旗謀反的秦仲海，盧雲是最接近正常人的一個。事實上，《英雄志》中有四大主角，除了盧雲由成毅飾演外，伍定遠、楊肅觀和秦仲海分別由王千源、鄭業成和肖順堯扮演。

而主演名單中，此前傳出過是該劇導演的柳雲龍赫然在列，至於演什麼角色還未揭曉。

要知道，再強的劇集陣容，也會有來自原著粉的「擔憂」。《英雄志》原著粉對劇集的擔憂，主要有四個方面。

第一、是對武俠氣質的擔憂。《英雄志》原著風格硬朗，不適合使用過多古偶式的特效、慢鏡頭和定格，原著粉希望劇版能夠還原一個不追求精緻風、具有真實感的武俠世界。第二、是希望劇方平衡好江湖和朝堂兩條線，合理呈現這兩部分的內容，不讓人產生出戲和割裂感。此前不少武俠劇一旦涉及朝堂戲就會崩壞，之前辛苦營造的江湖感也會被弱化。

第三、原著觀、海、雲、遠四個角色各有亮點，主角們的羈絆很多，兒女私情的篇幅較少，劇集也無需為了迎合市場刻意賣腐。第四、原著對配角的塑造也很用心，裡面沒有一個臉譜化的反派，原著粉不希望劇中出現工具人和扁平化角色。

男頻+仙俠捲土重來

在男頻女頻界都擁有特殊地位的楊洋，去年迎來了「水逆」年，一部《我的人間煙火》用不到一個月的時間就把楊洋「打入凡間」，做了多年搞笑男的魏大勳乘風而起。但遭遇過風波的楊洋依舊在「古今穿梭」。

改編自同名「凡人流」代表作的《凡人修仙傳》，於去年12月煞科，由楊陽執導，楊洋、金晨主演。拍攝這部劇期間，楊洋正處於輿論風暴中心。

此前，楊陽執導過古裝劇《將夜》、《夢華錄》，將男女頻「一碗水端平」。她的劇集細膩感和畫面美感兼備，也許能夠挽救楊洋於水火。

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曾幾何時，再火的流量小生也只能在古偶現偶裡給女主角「鑲邊」。如今男頻劇領域也有了自己的熟臉。比如95後小生曾舜晞，又比如流水的大男主，鐵打的肖順堯。

《吉祥紋蓮花樓》的作者藤萍的又一本武俠IP《千劫眉》，已被改編為劇集《水龍吟》，由羅雲熙、肖順堯、敖子逸主演，去年12月開機。

羅雲熙此前在《香蜜沉沉燼如霜》、《長月燼明》等劇裡找到了自己亦正亦邪的招牌人設之後，繼續在《水龍吟》中延續此路線，飾演正邪莫辨、被迫捲入武林陰謀的唐儷辭。肖順堯則是新一屆冷峻高手的代言人，擔負起各個武俠劇中男主角的武力值。

暫時脫離女頻戀愛劇的「大男主」還有任嘉倫，他主演的《烈焰》改編自動漫《武庚紀》，講述了人族王子伍賡遭遇國破家亡後，淪落為奴隸卻不棄初心，為父母和族人報仇的同時帶領人族同胞反抗新䰠族壓迫的故事。

漫改劇與傳統武俠劇有所區別，不走武俠的飄逸、肅殺感，其審美特徵更偏向於熱血、高燃的二次元風味，從男性角色的裝扮和道具來看，也大多以設計誇張的盔甲、鎖鏈、兵器為主，突出「硬核」、「機械」質感。

《武庚紀》開機較早，2022年12月開機，2023年5月就完成了拍攝，理論上隨時可能與觀眾見面。

女頻視角穿插、感情戲亂入，是前些年男頻劇屢遭冷遇的原因，而近兩年《唐朝詭事錄》、《繁城之下》等古裝男頻劇兼具了熱度與口碑，與這兩部劇的主角人設和男頻語境統一、故事緊密圍繞案件展開有關。簡單來說，流量男演員的粉絲也未必想看他們談戀愛，男頻劇只要把分眾內容做到極致，也能殺出重圍。

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