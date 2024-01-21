陸劇推薦2024｜9位陸劇男星待播劇　肖戰《玉骨遙》後再拍古裝劇

2024開年就有不少重磅陸劇開拍，像是肖戰繼《玉骨遙》後終於再接古裝劇《藏海傳》，還有李現和楊紫在《親愛的，熱愛的》後，二搭合作古裝劇《國色芳華》，兩部皆是未播先紅。



2024還有不少人氣陸劇男星都有作品回歸，許凱、張凌赫有四部待播劇，吳磊、楊洋只有一部但關注度大，以下9位男星的回歸作品值得列入清單！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 37

陸劇男星待播劇：肖戰《藏海傳》

2023年肖戰接連以《夢中的那片海》、《玉骨遙》和《驕陽伴我》回歸，一部正劇，一部古偶，一部都會愛情，題材相當廣泛，庫存全部都播光了。而2023年底他終於進新劇組《藏海傳》，是一部以男主角藏海為主軸的古裝權謀大劇，類似張若昀《慶餘年》、胡歌《琅琊榜》，並且是一部獨立的原創故事。

《藏海傳》不只有肖戰這位頂級流量，他搭擋備受矚目的95後新生代小花張婧儀，重點是其主創團隊實力強大，由《甄嬛傳》導演鄭曉龍為總導演，絕對是2024備受矚目的重磅大劇。劇情講述大雍國欽天監監正蒯鐸之子稚奴，身負血海深仇，爾後化名藏海回到京城，憑藉正直、智慧、堅韌、努力，以及習得的營造技藝和縱橫之術，一路智博奸佞，沉冤得雪。這是一部富含復仇色彩和權謀元素的古裝傳奇巨制。

陸劇男星待播劇：李現《人生若如初見》、《群星閃耀時》、《春色寄情人》、《國色芳華》

2023年初李現以《去有風的地方》回歸小螢幕，睽違三年再演愛情劇，讓大家再次見識「現男友」的魅力，且該劇在豆瓣獲得8.7高分，收視和口碑雙豐收。而2024年李現還有四部待播劇，包含清末傳奇劇《人生若如初見》、民國劇《群星閃耀時》、愛情劇《春色寄情人》，以及和楊紫繼《親愛的，熱愛的》二搭合作的古裝大劇《國色芳華》。

《人生若如初見》因題材敏感，定檔一波三折，播出變數大，《群星閃耀時》和《春色寄情人》都有望於2024上半年上線。不過大家最期待的，當然還是「童顏夫婦」再合體的《國色芳華》了！

導演為李現在《去有風的地方》合作的丁梓光，劇本改編自意千重的同名小說，講述商賈之女何惟芳與天子近臣蔣長揚，攜手種花創業的傳奇故事。雖然李現的古裝扮相引起爭議，但和楊紫再合作還是備受期待。

【相關圖輯】肖戰入行前靠一招每月賺20萬人民幣 盤點7個內地藝人隱藏才藝（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

陸劇男星待播劇：許凱《仙劍六祈今朝》、《你比星光美麗》、《承歡記》、《子夜歸》

許凱作為95後第一梯隊的人氣小生，雖然劇一部接著一部播，但大多雷聲大雨點小，可這沒有阻礙他的接戲頻率，而且合作的女演員全是如今線上的當紅小花。像是2024的四部待播劇，古裝劇《仙劍六祈今朝》合作虞書欣，都會愛情劇《你比星光美麗》搭擋譚松韻，都市情感劇《承歡記》合作頂級流量楊紫，古裝劇《子夜歸》則搭備受關注的95花田曦薇。

2023年底剛開拍的《子夜歸》是一部古裝志怪劇，改編自扶華的小說《梅夫人寵夫日常》，講述孤傲郎君與紈絹貴女縱享雙面人生，白日愛情侶歡樂；夜裡殊死相搏，兩人宿命牽絆，攜手護佑長安的故事。

陸劇男星待播劇：吳磊《在暴雪時分》

吳磊2023年以《愛情而已》回歸，雖然沒有大爆，但在豆瓣獲得8.2分好評，並且再次幫助他童星形象轉型熟男。2024年吳磊雖然只有一部待播劇《在暴雪時分》，可是呼聲極高，因其為墨寶非寶的同名小說改編，也就是《親愛的，熱愛的》、《周生如故》、《一生一世》等大熱陸劇的原著小說作者。

吳磊於《在暴雪時分》合作演技和路人緣極佳的新生代小花趙今麥，雙95搭擋在劇中有不少親密戲，劇情講述昔日天才級職業斯諾克選手林亦揚與當紅九球選手殷果，相遇在一場十年難得一遇的暴雪之夜。兩人相互吸引，極致拉扯，從暗戀到雙向奔赴，在球場上彼此激勵，最終收穫甜美愛情。

陸劇男星待播劇：楊洋《凡人修仙傳》

2023年對楊洋來說流年不利，一部《我的人間煙火》讓他口碑重創、形象大傷，原本在《你是我的榮耀》再次樹立起來的頂級神顏形象，在《我的人間煙火》播完後變成「油膩男」代表，演技被批得一無是處，和王楚然戲外的緋聞傳得轟轟烈烈，也讓路人緣盪到谷底。

2024年楊洋僅有《凡人修仙傳》一部古裝待播劇，導演為《夢華錄》楊陽，搭擋金晨，劇本改編自忘語的同名小說，講述一個普通的山村窮小子韓立，偶然之下跨入到一個江湖小門派，雖然資質平庸，但依靠自身努力和合理算計最後修煉成仙的故事，類似他先前演的《武動乾坤》那種大男主男頻劇。雖然楊洋現在的口碑不好，但他的古裝還是讓不少人期待。

【相關圖輯】9個成功轉型做演員的大陸男團偶像 肖戰靠《陳情令》變一線男星（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

陸劇男星待播劇：成毅《英雄志》、《狐妖小紅娘·王權篇》

2023是成毅大爆發的一年，憑藉古裝武俠劇《蓮花樓》圈粉無數，其在豆瓣獲得8.5高分，成為他第一部口碑代表作。而2024年成毅還有古裝武俠歷史劇《英雄志》，以及一月剛開機的古裝仙俠巨作《狐妖小紅娘·王權篇》。

古裝同樣也是成毅的統治區，其中《狐妖小紅娘·王權篇》絕對是萬眾矚目。繼楊冪和龔俊主演的《月紅篇》、劉詩詩和張雲龍主演的《竹業篇》後，《狐妖小紅娘·王權篇》將完成愛奇藝打造的「狐妖宇宙」。此系列改編自廬小新創作的高人氣同名動漫，而《王權篇》講述王權世家最強王權富貴，被家族作為道門兵人培養，生活沒有自由，直到遇見清瞳，她本是毒娘子安排的間諜，到王權家打聽情報。兩人相識相戀，在苦情樹下簽訂轉世續緣。

陸劇男星待播劇：龔俊《狐妖小紅娘·月紅篇》、《風過留痕》、《我們與法庭的距離》

龔俊自《山河令》爆火成頂流男星後，一直沒有拿出像樣的作品，所以現在人氣有下滑的趨勢。2024年他還有古裝劇《狐妖小紅娘·月紅篇》、刑偵劇《風過留痕》和法治題材劇《我們與法庭的距離》三部待播，題材相當廣泛，不再以古偶、現偶為主，有利於轉型。

不過大家最期待的依然是他和楊冪合作的《狐妖小紅娘·月紅篇》，為「狐妖系列」的首部曲，講述塗山狐族心懷大義的當家塗山紅紅，與東方家後人東方月初相遇，並漸漸相愛。為守護摯愛之人和維繫兩族和平，兩個有情人不得不百轉千迴歷經萬難。龔俊和迪麗熱巴合作的《安樂傳》啞火，希望和楊冪搭擋能擦出火花。

【相關圖輯】陸劇10位古裝白髮男神：檀健次《長相思》、王鶴棣《蒼蘭訣》…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

陸劇男星待播劇：王鶴棣《大奉打更人》

王鶴棣自《蒼蘭訣》爆火後就擠升95後人氣小生之列，雖然和白鹿合作的《以愛為營》從備受矚目到滿滿吐槽，但他的人格魅力替他穩住了路人緣。2024年王鶴棣僅有《大奉打更人》一部古裝劇待播中，搭擋同樣95梯隊、人氣竄升的田曦薇，高顏值組合讓人期待。

《大奉打更人》是一部古裝玄幻結合探案的輕喜劇，根據賣報小郎君創作的同名網路小說《大奉打更人》作品改編，講述現代打工人楊凌，意外進入到充滿玄幻色彩的大奉王朝，並改頭換面成為一名監察百官、為大奉百姓破案的打更人銅鑼許七安。他憑藉科學知識與推理特長，在暗潮湧動的大奉世界裡，成功破獲一樁樁離奇案件。導演為《贅婿》、《與鳳行》的鄧科，是近年口碑、審美都不錯的導演。

陸劇男星待播劇：張凌赫《天官賜福》、《狐妖小紅娘·月紅篇》、《四海重明》、《度華年》

張凌赫2023年在《雲之羽》、《寧安如夢》接連播出後，算是正式擠身第一梯隊了。2024年他尚有《天官賜福》、《狐妖小紅娘·月紅篇》、《四海重明》、《度華年》四部古裝劇待播，其中單改劇《天官賜福》應該是播出無望了，而《狐妖小紅娘·月紅篇》則為配角。

張凌赫在《四海重明》搭擋景甜，是一部小說改編的古裝仙俠愛情劇。關注度比較高的是和趙今麥主演的《度華年》，改編自墨書白的小說《長公主》，講述大夏朝長公主李蓉與當朝首輔裴文宣一夢兩世，仇人變閨蜜，閨蜜變情人，重拾信賴，一起搞事業，從相愛相殺的歡喜冤家，到先婚後愛的靈魂伴侶，終於破鏡重圓的故事。

看到這些人氣男星的待播陸劇，依然滿滿的古裝，讓大家不用擔心2024會鬧劇荒，養眼的古裝神顏讓人期待！

【相關圖輯】8位大陸藝人恐復出無望！范冰冰被封殺 吳亦凡涉性侵人氣插水（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 30

延伸閱讀：

天生就有富婆命的4星座女！魔羯不達目標絕不罷休，「這位」憑著好人緣在人生道路上不斷有貴人

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】