趙露思古裝陸劇推薦Top10：傳聞中的陳芊芊、萌妻食神、長歌行…

近幾年躍升流量小花的「趙露思」，不管是古裝劇還是時裝劇都能駕馭自如，而最近也因為古裝仙俠劇《神隱》，讓劇迷們開始回顧她各階段的古裝作品。



小編這就幫讀者們整理趙露思歷年的古裝陸劇豆瓣評分排行榜Top10，來看看你私心最喜歡哪一部？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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趙露思古裝劇排行榜Top10.《鳳囚凰》

2018年古裝言情劇《鳳囚凰》在豆瓣上獲得3.8分，趙露思在劇中飾演馬相之獨女「馬雪雲」，對容止（宋威龍 飾）一往情深，願意為了他付出一切，甚至降低地位成為側妃，但也因為嫉妒劉楚玉（關曉彤 飾），最後成了悲情的炮灰。這部劇是趙露思進入演藝圈的第一部代表作，也是唯一比較接近反派的角色。

趙露思古裝劇排行榜Top9.《國子監來了個女弟子》

2021年《國子監來了個女弟子》在豆瓣上獲得3.9分，趙露思在劇中飾演桑太尉之獨女「桑祈」，因為與人打賭而誤打誤撞進入國子監，成為史上第一位女弟子，並與國子監司業晏雲之（徐開騁 飾）展開師生戀。

雖然趙露思和徐開騁本身都自帶流量，但在這部戲的表現卻意外落馬，不僅兩人的演技和CP感都被吐嘲，也有劇迷認為桑祁和陳芊芊的角色太相像，不免讓人質疑趙露思的演技過於同質化，幸虧後來幾部有再突破戲路。

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趙露思古裝劇排行榜Top8.《哦！我的皇帝陛下》

2018年《哦！我的皇帝陛下》在豆瓣上獲得5.1分，趙露思在劇中飾演一名實習醫生「洛菲菲」，因為一場意外而穿越至黃道國變成宮女，當時搭檔谷嘉誠、肖戰等眾多男神，儘管劇情很尷尬，但趙露思將角色演得鬼靈精怪，也在小編心中留下印象。

趙露思古裝劇排行榜Top7.《三千鴉殺》

2020年《三千鴉殺》在豆瓣上獲得5.3分，趙露思在劇中飾演驪國帝女「覃川」，為了偷取靈燈來收盡天下妖魔，而進入香取山打雜，並與默默守候她多年的上仙傅九雲（鄭業成 飾）展開一段土甜戀愛。小編私心覺得這部戲的劇情很平淡，唯一支撐看下去的就是傅九雲的撩妹情話。

趙露思古裝劇排行榜Top6.《且試天下》

2022年《且試天下》在豆瓣上獲得5.6分，趙露思在劇中飾演江湖女俠「白風夕」，與黑豐息（楊洋 飾）並稱江湖兩大絕世高手，是一部結合朝堂權謀和武俠的古偶，不過前期劇情拖沓，兩人相伴行走江湖，感情上卻一直沒有進展，但不得不說趙露思不管是甜美形象，還是這種颯氣人設都撐得起來。

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趙露思古裝劇排行榜Top5.《長歌行》

2021年《長歌行》在豆瓣上獲得6分，趙露思在劇中飾演嬌弱的永安郡主「李樂嫣」，被人販子拐帶流亡外地，受盡苦難的她最後被皓都救回。趙露思在這部劇雖然只是配角，但不少劇迷評論她的古裝造型美過迪麗熱巴，與皓都的感情線也勝過主CP線！

趙露思古裝劇排行榜Top4.《萌妻食神》

2018年《萌妻食神》在豆瓣上獲得6.1分，趙露思在劇中飾演配角「柳依依」，偷偷喜歡夏淳于（徐志賢 飾），但因為他的心中已有了其他人，最後選擇退出、嫁給別人。

趙露思古裝劇排行榜Top3.《天雷一部之春花秋月》

2019年《天雷一部之春花秋月》在豆瓣上獲得6.2分，趙露思在劇中飾演通過VR而穿越至武林世界的「春花」，並周旋於反派上官秋月（李宏毅 飾）、正派蕭白（吳俊余 飾）之間。

小編之前追這部劇的時候，前期還一度錯認男主角，雖然趙露思在這部戲裡的人設很無厘頭，但與李宏毅的互動實在太曖昧，唯一敗筆就是有劇迷認為趙露思用了配音，反而失去了靈氣，不過讀者們若是想要找一部輕鬆搞笑的下飯劇還是可以追！

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趙露思古裝劇排行榜Top2.《傳聞中的陳芊芊》

2020年《傳聞中的陳芊芊》在豆瓣上獲得7.3分，趙露思在劇中飾演小說裡的人物、花垣城三郡主「陳芊芊」，原本個性驕縱蠻橫，預計在第三集會因為搶親而在結婚當晚被毒死，沒想到原編劇陳小千的穿越，讓她人設大變，算是一部有新意、有笑點的古偶小甜劇，也是開啟趙露思成為流量小花的轉捩點。

趙露思古裝劇排行榜Top1.《星漢燦爛·月升滄海》

2022年《星漢燦爛·月升滄海》在豆瓣上獲得7.7分，趙露思在劇中飾演程氏四娘子「程少商」，自小沒有父母陪伴，於是養成了桀驁不遜、睚眥必報的個性，整部劇不只融合了宅鬥、宮鬥、朝堂政治等題材元素，每個人物也都有飽滿的形象與性格特質，是一部良心製作的群像劇。

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