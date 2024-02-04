陸劇推薦｜2024年10部重磅古裝劇：狐妖小紅娘月紅篇、錦繡安寧…

大家追陸劇更愛追古裝劇吧！2024依然有滿滿的古裝劇，許多都是未播先火的重磅劇集，要不是有頂級流量主演，就是超級大IP改編！



像是集結了楊冪、龔俊、劉詩詩等頂級流量明星的《狐妖小紅娘》系列，還有改編自高人氣小說《首輔養成手冊》的《錦繡安寧》，2024必追的古裝懶人包就看這篇！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 42

2024重磅古裝劇：楊紫、張晚意、鄧為、檀健次《長相思》

楊紫主演的古裝神話劇《長相思》於2023年暑期檔上線後引爆熱潮，豆瓣開出7.8分好成績，收視和口碑雙豐收，也讓張晚意、鄧為、檀健次三位男演員人氣攀升，演員加乘效果極佳。這部劇除了仰賴四位主演的演技之外，劇情鋪成引人入勝，一女和三男的情感糾葛為一大看點，每一組CP都有擁護者，創造不少話題。

《長相思》分上下兩部播出，第二季預計於2024上半年播出，故事進入西炎、辰榮、皓翎三國權謀抗衡的精彩部分，小夭會協助瑲玹統一天下，然而瑲玹也將失去小夭，而小夭與涂山璟、相柳開啟各種愛恨糾纏，會是第二季的重頭戲。《長相思》作為古裝偶像劇，沒有流於俗套，憑藉扎實的劇本和主演演技收穫好評，絕對是2024高話題陸劇。

2024重磅古裝劇：楊冪、龔俊《狐妖小紅娘·月紅篇》

愛奇藝和恆星引力攜手推出的《狐妖小紅娘》系列，同樣是2024重磅古裝劇。恆星引力因著《蒼蘭訣》的成功，成為被觀眾熟知的知名製作公司，所以大家對《狐妖小紅娘》系列的關注度更大，再加上該系列找來線下一票流量主演，堅強的陣容讓劇未播先爆，而楊冪和龔俊主演的《狐妖小紅娘·月紅篇》預計會替該系列打頭陣。

楊冪和龔俊的雙頂流組合，讓《狐妖小紅娘·月紅篇》從開拍就話題不斷，其根據廬小新創作的動漫《狐妖小紅娘》改編，接下來還有劉詩詩和張雲龍的《竹業篇》、成毅和李一桐的《王權篇》，三部劇相互串連形成「狐妖宇宙」。而《月紅篇》講述塗山狐族心懷大義的當家塗山紅紅，與東方家後人東方月初相遇，並漸漸相愛。為守護摯愛之人和維繫兩族和平，兩個有情人不得不百轉千迴歷經萬難，是個精彩的虐戀故事。

【相關圖輯】陸劇推薦｜于正10套經典古裝劇：延禧攻略、美人心計、宮鎖心玉…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

2024重磅古裝劇：趙麗穎、林更新《與鳳行》

趙麗穎繼《有翡》後終於又要以古裝劇回歸了！她和林更新在《楚喬傳》後再次搭擋，合作曾指導《贅婿》的導演鄧科，所以《與鳳行》雖然是部古裝仙俠劇，但在預告中又呈現特別的喜劇味道，替劇集增加亮點。《與鳳行》因著趙麗穎獲得高關注，劇中素雅的服裝造型頗受好評，成為2024年備受期待的古裝劇。

《與鳳行》改編自九鷺非香的同名小說，她就是《馭鮫記》、《蒼蘭訣》、《護心》等熱門古裝劇的原著小說作者，其作品近兩年頻繁被影視化，而且效果都不錯，故事清一色仙俠虐戀。《與鳳行》講述獨居天外天的最後一個神君行止，與魔界銜珠而生的女王爺沈璃，因著一場「逃婚」而開啟的命運糾葛，殊不知冥冥中已註定。

2024重磅古裝劇：許凱、虞書欣《仙劍六祈今朝》

雖然許凱近期的作品反響不大，但他的古裝神顏深受觀眾喜愛，所以主演的古裝劇還是呼聲很高，且合作聲量不斷攀升的95花虞書欣，再加上改編自遊戲《仙劍奇俠傳六》與過往《仙劍一》、《仙劍三》的經典傳奇，讓《仙劍六祈今朝》的關注度頗高。

《仙劍奇俠傳六》講述越今朝和越祈二人在烏岩村相伴三年，有著神奇的「共鳴」關係，卻對各自的身世一無所知。兩人攜手闖蕩江湖，希望找回過往記憶，卻捲入啟魂聖宗作亂和洛家堡血祭等神秘事件。而在對抗聖宗過程中，意外讓越祈被封印的回憶和情感被開啟，身世之謎揭開江湖鬥爭真相。

【相關圖輯】陸劇推薦｜10部播放量百億古裝劇：三生三世十里桃花、錦繡未央…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

2024重磅古裝劇：王鶴棣、田曦薇《大奉打更人》

王鶴棣自《蒼蘭訣》後成功擠身95後人氣小生，並且洗刷過去爛演技、古裝醜的罵名，被奉為新一代古裝男神。2024年他將以古裝奇幻探案喜劇《大奉打更人》，搭擋人氣不斷攀升的新生代小花田曦薇，高顏值組合替劇集大加分，再加上口碑不錯的導演鄧科，《大奉打更人》未播就話題滿滿。

《大奉打更人》根據賣報小郎君創作的同名小說改編，講述現代打工人楊凌意外進入到充滿玄幻色彩的大奉王朝，並且改頭換面成為一名監察百官、為大奉百姓破案的打更人銅鑼許七安。他憑藉著現代所學所能，運用科學知識和推理特長，成功破獲一樁樁離奇案件，卻也卷入暗潮湧動的朝堂鬥爭。

2024重磅古裝劇：任嘉倫、李蘭迪《流水迢迢》

任嘉倫又帶著古裝回來了！原本大家更期待的《無憂渡》，因著女主角宋祖兒陷入疑似逃漏稅的爭議而被擱置，幸好任嘉倫不缺古裝，最新一部《流水迢迢》已於去年底殺青，成為2024熱門待播古裝劇之一。古裝依然是任嘉倫的舒適區，比起現代劇，他主演古裝更容易引起觀眾興趣。

《流水迢迢》根據簫樓的同名小說改編，講述月落城少城主蕭無瑕化名為衛昭潛伏梁國多年，背負佞臣罵名。衛昭為查清家族被害真相，試圖擄走當年案件唯一活口，精心佈局卻被突然出現的少女江慈所破壞。裴琰趁機將重傷的江慈養入府中，以求找到幕後「破壞者」。三人各懷心思，在大梁和月落間上演了一番關乎家國的愛恨情仇。

【相關圖輯】《延禧攻略》許凱《狼殿下》肖戰都上榜！陸劇10大最帥第二男主角（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

2024重磅古裝劇：張晚意、任敏《錦繡安寧》

張晚意自《長相思》後人氣攀升，後續主演的古裝劇備受關注，包含和任敏合作的古裝傳奇劇《錦繡安寧》。雖然兩人不算是高流量演員，但演技備受肯定，路人緣也不錯，所以大家對《錦繡安寧》的期待值也拉高。

不過這部劇之所以獲得高關注，最關鍵是在於它改編自晉江文學超高人氣言情小說《首輔養成手冊》，是個頂級大IP，集重生、甜寵、宅鬥、權謀於一身，好好拍有大爆火的機會。劇情講述羅家千金羅宜寧自小未受繁文縟節的束縛，因為看不慣眾人對「三哥」羅慎遠的欺負而多次伸出援手，逐漸發現羅慎遠看似落魄實則文武雙全。一個是驕縱難馴的掌上明珠，一個是扮豬吃老虎的落魄庶子，高手過招漸生情愫，攜手化解過往冤案並找回自我。

2024重磅古裝劇：虞書欣、丁禹兮《永夜星河》

虞書欣和趙露思同為95後高人氣小花，主演作品的關注度都很大。她在古裝奇幻愛情劇《永夜星河》搭擋丁禹兮，為兩人繼《月光變奏曲》後再合作，雖然丁禹兮的人氣不算高，但和虞書欣搭配的CP效應滿好的，再加上演技頗受肯定，所以大家對《永夜星河》的期待值依然很高。

而《永夜星河》和《錦繡安寧》的情況一樣，也是改編自頂級大IP，其原著小說《黑蓮花攻略手冊》擁有眾多書粉，因此傳出影視化時就炒了一波話題。故事講述鬼馬少女凌妙妙不小心誤入《捉妖》小說任務系統中，為了回到現實世界，必須完成系統派發的關鍵任務——攻略身世神秘的病嬌少年慕聲。 過程中他們與捉妖世家慕瑤、捉妖師柳拂衣一起闖關打怪，一路升級，隨著任務的推進，一步步化解人、妖兩族的仇怨，改寫命定結局。

【相關圖輯】8位大陸藝人恐復出無望！范冰冰被封殺 吳亦凡涉性侵人氣插水（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 30

2024重磅古裝劇：羅雲熙、宋軼《顏心記》

羅雲熙的古裝總是備受關注，2024年他將以古裝愛情懸疑劇《顏心記》回歸，搭擋古裝顏值同樣超高的宋軼，而且男配是憑藉《雲之羽》爆紅的丞磊，另還有陳瑤、黃日瑩等古裝美人，所以《顏心記》也是一部視覺盛宴。

《顏心記》結合先婚後愛的元素，講述患有臉盲症的越江郡王江心白，在身赴河蠻探查「烏香案」時，結識每月都會「變身」的女遊醫顏南星，從互不對付到一起驚險破局，為了各自身上隱藏的秘密，他們經歷了「三結三離」的奇妙姻緣，共同守護正義並找到愛的真意。

2024重磅古裝劇：景甜、張凌赫《四海重明》

張凌赫憑藉《寧安如夢》、《雲之羽》人氣再攀升，如今也是古裝大戶，2024年有望再以《四海重明》回歸，搭擋顏值和演技皆在線的景甜。景甜之前和張彬彬合作《司藤》，和許凱搭擋《樂遊原》，CP效應都滿強的。

《四海重明》是一部仙俠奇幻劇，講述怪醫南顏為了救自己的母親，逼不得踏入了仙途，而陰差陽錯之下，她與隱瞞身份的帝君嵇煬種下了締結姻緣的「靈犀印」。一個孤傲冷峻、道骨仙風，一個喜歡尋醫問藥，本來相互嫌棄的兩個人在追查南顏母親心疾的過程中，也捲入了一場仙界的陰謀之中。

追古裝劇看的不只是劇情，好看的服裝、場景，以及演員的古裝顏值，都是大家追古裝劇的重點。這些高話題的重磅古裝劇，在這幾點上已經佔了優勢，值得可以列入追劇清單！

延伸閱讀：

只要不主動聯繫，就是不愛你的4星座男！雙子明顯就是膩了，「這位」會持續冷暴力直到對方提分手

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】