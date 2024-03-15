林俊傑開騷中途上白車　夾硬唱完兩場演唱會　治療畫面惹粉絲心疼

歌王林俊傑正在舉辦「JJ20世界巡迴演唱會」，然而他在成都開唱前夕得了嚴重感冒，最終仍選擇抱病上場，中途還到後台救護車上進行噴霧治療，畫面曝光後，讓大批粉絲感到心疼。



林俊傑昨（14）日分享演唱會後台vlog「JJ20 VLOG 第20集」，從影片中可見他抱病登台，賣力演出，趁著中場休息的空檔，林俊傑趕往後台救護車上補充糖分、做噴霧治療，再回到舞台上演出，第二天演唱會結束時，連林俊傑都驚訝：「我竟然唱到現在還可以唱。」

【圖輯】點圖放大看林俊傑做噴霧治療的畫面👇👇👇

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林俊傑事後發文坦承，上台前其實內心相當恐慌，「身體裡的每一個細胞都在警示我：不要上台，可是心裡清楚知道，舞台是我的家，哪怕就剩下一口氣，我也要把那一口氣用在舞台上」，Vlog播出後，讓粉絲們看得心疼到哭了，同時也對他的敬業感到非常佩服。

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